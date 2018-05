Losantos sacude a El Mundo por tragarse al chusco esquizoide del 'caso Casado': "¿Esta es la fuente?"

Federico Jiménez Losantos le ha metido un buen repaso este 17 de mayo de 2018 al diario El Mundo por el gol que le han colado con el filtrador del 'caso Casado', Alberto Pérez de Vargas, exdirector del centro de estudios Cardenal Cisneros

El director de 'Es La Mañana de Federico' (esRadio) comentaba sorprendido como la misma persona podía mantener dos versiones antagónicas donde lo que contaba en el diario El Mundo -El ex director del Centro Cardenal Cisneros: "Aguirre llamaba para que Casado terminara la carrera"- nada tenía que ver con lo expuesto a los compañeros de Okdiario -"La licenciatura de Casado fue totalmente regular y Aguirre nunca presionó para aprobarle"-.

Y con cierta tristeza e incredulidad se preguntaba cómo El Mundo podía haber dado crédito a una fuente tan poco fiable:

Hoy asistimos a un fenómeno pasmoso. Si Eduardo Inda no hubiese sido el reportero estrella durante años de El Mundo pues pensaríamos que el periódico donde escribo desde hace 25 años cuando los macacos podemitas estaban empezando a escribir. Los macacos podemitas, que hoy no actúan como periodistas, sino como macacos estaban aprendiendo a escribir, yo ya estaba escribiendo columnas y recibiendo premios. Pero lo de hoy, sacando una entrevista con él mismo, diciendo exactamente lo contrario de lo que decía en Okdiario, lo cual demuestra que la fuente es muy 'fiable'.

Destacaba que:

Más adelante, en el editorial de las ocho de la mañana insistía:

Es la primera vez que esto yo lo veo en la historia del periodismo y llevo 40 años en él, 25 de ellos en El Mundo. Yo no he visto un caso como este nunca. Jamás. Esto del 'caso Casado' es en realidad el caso de la fuente esquizofrénica. Que el mismo tío diga hoy en El Mundo que esto de Casado es una vergüenza, esto es todo irregular... ayer dijo Alsedo que protegía sus fuentes, pero más bien hay que protegerse de sus fuentes porque el mismo caudal le dice ayer, y está grabado, exactamente lo contrario a Okdiario. Con lo cual, ¿esto son fuentes, son agujeros que cavamos en el huerto a ver si sale agua? Esto es uno de los casos más chuscos del periodismo español.

Yo no dudo, porque no quiero dudar, que alguien del diario El Mundo no tenga grabadas esas declaraciones, en cuyo caso adonde hay que ir es a una entidad de salud pública y que rápidamente pongan en observación a esta persona porque esta muy mal. El problema de los esquizoides es que depende de por dónde les dé el día. Si les da el día benéfico son el Padre Ángel y si les da el día malo son Torra, Sor Lucía Caram o el estrangulador de Boston. Y a lo mejor no son dos personalidades, son cuatro, que eso también se produce. El elemento esquizoide, cuando se asocia con un escipiente paranoide, produce cosas tremendas porque como les persiguen, atacan. En realidad no persiguen a nadie, pero atacan a todos

