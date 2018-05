Fernando de Páramo se troncha cuando el independentista Sergi Miquel acusa a Ciudadanos de practicar un nacionalismo excluyente

De traca. El independentista Sergi Miquel, del PdeCAT, se presentó a la mesa política de Hora25 de la SER para decir que el nacionalismo español es malo malísimo "porque es excluyente" y margina "al que piensa diferente".

Así las cosas, Fernando de Páramo, de Ciudadanos, que había hecho gala del patriotismo español que quiere impulsar su partido a través de la plataforma 'España Ciudadana' tuvo material para darle de su propia medicina: "No todos somos como tú"

Fernando de Páramo (Ciudadanos): Lo que hay son ganas de superar los complejos. Es impensable que en Francia o en Alemania sea malo hablar de sus cosas buenas. 'España Ciudadana' es un espacio abierto donde caben todos.

Ha llegado el momento de dejar de pedir perdón por ser españoles.

Odón Elorza (PSOE): A mi me parece que estas exaltaciones de lo español no tienen sentido. Estas exaltaciones de lo español cayendo en un nacionalismo españolista no tiene sentido. Para los socialistas esto es populismo, de ese que se abre paso en muchos territorios.

Fernando de Páramo: Es increíble que el PSOE no vea la diferencia entre el patriotismo civil y el nacionalismo excluyente.

Hay muchos complejos que beben de confundir patriotismo con nacionalismo.

Seguiremos defendiendo ese patriotismo sin complejos que estoy convencido que hay muchos socialistas que apoyan, entre ellos Guerra.

Julio Rodríguez (Podemos): Hay que diferenciar entre patriotismo y patrioterismo.

Se puede cambiar el discurso, es muy sencillo ver el mundo envuelto en una bandera. Considerar España como una unidad de destino universal nos retrotrae a otros tiempos. Merece un debate más largo

Sergi Miquel (PdeCat): Ciudadanos tiene muy difícil hacernos creer que no es un partido nacionalista español.

El nacionalismo español es excluyente contra todo el que es y piensa diferente. Es un nacionalismo destructivo

De Páramo: No todos somos como tú ¿eh?

Sergi Miquel: No me sorprende en absoluto de Ciudadanos, les conocemos bien en Cataluña

De Páramo: Y hemos ganado las elecciones

Sergi Miquel: Excluyen al diferente, y ahora presentarán un candidato en Barcelona cuyo único mérito es ser anti-independentista. Ciudadanos configura un nacionalismo camuflado de patriotismo para asaltar las institituciones

Paco Martínez (PP): Al PP lecciones de patriotismo y constitucionalismo pocas, que parece que no haya habido formaciones que no han defendido ese patriotismo.