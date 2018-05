Albert Rivera frena a Pepa Bueno por acusarle de 'nacionalista radical español': "¡Me ofende!"

El discurso del presidente de Ciudadanos manifestando el orgullo de que todos fueran españoles parece que ha mosqueado a quienes consideran que mostrar la bandera constitucional del país es algo fascistas.

En el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER del 22 de mayo de 2018 entrevistaron a Albert Rivera y entre la locutora Pepa Bueno y el líder de C's saltaron alguna que otra chispa.

Bueno tenía entre sus objetivos presentar a Rivera como derecha radical nacionalista española, es decir, la misma etiqueta que los independentistas con TV3 a la cabeza ponen siempre que hablan del partido naranja.

El problema es que Rivera no es un recién llegado en el tema de los debates y no iba a caer en la trampa de asumir que le tacharan de ‘nacionalismo español'.

Así fue el momento:

Albert Rivera: Habrá presupuestos, pero eso no garantiza estabilidad. (...)

Pepa Bueno: ¿Al nacionalismo radical catalán hay que oponerle nacionalismo radical español...?

Albert Rivera: Nunca.

Pepa Bueno: ...Como hacen ustedes.

Albert Rivera: Perdone. Esa afirmación me ofende. Nosotros estamos haciendo patriotismo civil. Que es lo mismo que hace el Sr. Macron, o el Sr. Obama. Yo cuando veo...

Pepa Bueno: Déjeme terminar, porque esto es muy importante. O sea que de los Pirineos para abajo, como antiguamente no entendemos... porque desde los Pirineros hacia arriba le entienden, pero para abajo no.

Albert Rivera - ¿Cómo que no nos entienden? ¡Si hemos ganado las elecciones en Catalunya!

Pepa Bueno - El análisis general de lo que se vio el domingo [presentación de Plataforma de Ciudadanos] es un nacionalismo español exacerbado. ¿No está de acuerdo con eso?

Albert Rivera - En absoluto. Totalmente en contra. Nacionalismo es lo de Quim Torra, sentirse superior al resto. Yo soy catalán, pero me siento igual a un madrileño o a un andaluz.

Lo llamativo es que con toda la experiencia que tiene Pepa Bueno, pareció ponerse nerviosa con el tema de la bandera de España, río de forma extraña y dudó demasiado al articular sus preguntas frente a un Albert Rivera que cogía carrerilla para lanzar todo el argumentario propagandista de su partido.

Albert Rivera - El manifiesto, que yo invito a que la gente se lo lea, suele ser recomendable leer las cosas antes de opinar, empieza con un "somos catalanes y somos andaluces, somos madrileños y somos extremeños". Y habla de nuestra lengua común y de nuestras lenguas co-oficiales. La diversidad nos hace fuertes. Eso es lo que dice ese texto. Yo quiero pasar página de los complejos del pasado. Tenemos que superar la etapa negra de la dictadura...

Pepa Bueno - ¡Hace 40 años de eso! ¿Usted cree que no está superado?

Albert Rivera - Yo creo que no. Macron saca banderas de Francia o de Obama con 12 banderas muy grandes o Trudeau con la Canadiense y nadie les dice que son nacionalistas radicales. Macron es el azote del nacionalismo europeo... (...)

Pepa Bueno - ¡Me gustaría preguntarle, si me deja! (...)

Albert Rivera - Alfonso Guerra decía que los progresistas debían reivindicar el patriotismo. Igual que Manuel Valls, ambos socialistas, dejémonos de complejos...

Pepa Bueno - ¡¿Pero cuál es el complejo?!

Albert Rivera - Pues que estemos hablando de esto. Parece que mostrar tu bandera es algo negativo.

Pepa Bueno - (Riéndose) Perdóneme, ja, ja, ja, pero yo no le hablo de eso. Le hablo de su discurso...

Albert Rivera - Yo no voy a pedir perdón por ser español. (...)

Pepa Bueno - Albert Rivera, esto es una entrevista, no un mitin...

Albert Rivera - Yo he venido porque usted me ha invitado.

Pepa Bueno - Pero yo le hablo por el uso político de los símbolos. ¿Usted tiene duda de que algún español se avergüence de ser español?

Albert Rivera - En algunos lugares de España por poner la bandera de tu país en el balcón de queman la casa, te hacen pitadas o te hacen un escrache. En algún lugar de España por defender su nación han tenido que ir con escolta.

Pepa Bueno - Pero en el resto de España no...

Albert Rivera - Para mí Catalunya es tan España como el resto.

Pepa Bueno - Para mí tampoco. Por eso hablo 'del resto' de España.

Albert Rivera - Es legítimo no querer usar los símbolos del país, pero si que el hecho de que unos la muestre sea algo dramático. Lo que me alucina es que el hecho de que yo saque la bandera, que eso sea un debate.

Pepa Bueno - ¡Que yo no hablo de la bandera ni del himno (...) sólo le escuchamos hablar de la bandera y del himno!

Albert Rivera - ¡Pero si me lo ha preguntado usted!

Pepa Bueno - Del uso político.

Albert Rivera - Es que afirma y luego...

Pepa Bueno - Yo le pregunta si esa nacionalidad española nos hace mejor que otros.

Albert Rivera - ¡Para nada!

No quedó claro en qué se basaba Pepa Bueno para preguntar a Rivera si consideraba que los españoles son superiores al resto del mundo, algo que ni siquiera los partidos más habitualmente señalados como ‘ultras' tipo Frente Nacional francés o La Liga Italiana sostienen. Pero si Bueno quería acorralar a Rivera para tacharle como fascistoide, no parece que lo lograra.