El día en que don Juan Carlos le quitó los pantalones al bocazas de Jaime Peñafiel

La anécdota la ha contado durante estas últimas horas el rencoroso cronista de Casa Real en los fósforos de 'Herrera en Cope', y tiene miga.

Según ha relatado Jaime Peñafiel, el Rey Juan Carlos le gastó una broma escondiéndole los pantalones en un viaje a Manila.

La anécdota se refiere a uno de los 120 viajes que el periodista ha hecho con los Reyes eméritos al extranjero, concretamente de Riad a Manila. Como acostumbraba, cuando subía al avión se quitaba los pantalones para llegar al destino con ellos "bien planchados" y se envolvía en una manta.

Sin embargo, en esa ocasión, cuando se despertó, se dio cuenta de que sus pantalones no estaban. "Todos me miraban, yo les miraba y decía: ¿Quién ha sido el cabrón que me ha quitado los pantalones?" -"Letizia seguro", ha bromeado en ese momento el columnista de 'El Mundo' David Gistau.

Cuando el avión aterrizó, Peñafiel seguía sentado en su asiento envuelto en la manta. Toda la comitiva real se levantó y salió con los Reyes a la recepción oficial menos el periodista. Fue entonces cuando se dispuso a buscar, "asiento por asiento", sus pantalones. La sorpresa de Peñafiel fue encontrarlos justo debajo de los asientos de los Reyes.