Rahola se niega a hacer las paces con Sardá tras protagonizar un broncazo: "¿¡Qué coño nos vamos a ir ahora a desayunar!?"

"¿Qué coño tenemos que ir a desayunar hoy? Hombre, no jodamos". Pilar Rahola se ha vuelto literalmente loca luego de haber protagonizado ella y Xavier Sardá una bronca a gritos en RAC1, ante un Jordi Basté que ni sabía como controlar a ambas fieras.

Rahola y Sardá 'conversaban' sobre la actualidad catalana cuando una ironía del ex presentador de 'Crónicas Marcianas' desencadenó definitivamente las hostilidades, según recoge e-Notícies.

Con esa ironía Sardá se tronchaba de la sobresposición mediática de Rahola en los medios públicos catalanes, en concreto en la TV3. Ella se lo tomó como un ataque personal y la cosa acabó como en una batalla campal.

Sardá: Te pido una cierta visión de tu colaboración diaria en TV3. Incluso te echamos de menos el domingo.

Rahola: Esto es un ataque personal directo. Tú qué quieres, ¿desestabilizarme? ¿Qué es lo que quieres?

Sardá: Tú lo que desestabilizas es al país, no contribuyes a la calma

Rahola: Tu no estás a favor de la calma, estás a favor de un partido que nos ha avalado el 155 y la represión. Tu amigo (Miquel) Iceta sabía cada cuarto de hora lo que hacía la policía el 1 de octubre, porque le iban informando. Y lo avaló todo

Sardá: ¿Cual es el bloque del 155?

Rahola: PP, PSOE, y Ciudadanos, poderes fácticos.

Jordi Basté: Me sorprende que llevéis 500 años haciendo radio y no sepais aún que no se grita

Rahola: Él se mete en mi trabajo. Eso es personalizar. Suerte que es amigo

Jordi Basté: Después iréis a desayunar y lo arregláis

Rahola: ¿Qué coño tenemos que ir a desayunar hoy? Hombre, no jodamos.