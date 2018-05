Pablo Iglesias se hace la víctima tras el escándalo del chalet de lujo: "Jugamos con el árbitro en contra"

Que se vigile las espaldas Pedro Sánchez porque sus supuestos aliados en su ‘moción de censura' contra Mariano Rajoy ya están afilando los cuchillos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que no ha hecho más que repetir que apoyaría la moción de censura del PSOE sin condiciones porque hay que echar como sea al Partido Popular.

Lástima que no lo pensara en la investidura de Pedro Sánchez de 2016 en la que le hubiera bastado abstenerse para apear a Rajoy de la Moncloa pero prefirió votar ‘no' junto al PP para mantenerle.

Pero en la última entrevista concedida por Pablo Iglesias, este 28 de mayo 2018 en ‘La Cafetera' de su fiel Fernando Berlín, periodista que dice estar ‘la resistencia' mediática a los grandes medios (una resistencia que no le impide estar en nómina de los dos grandes medios, Atresmedia y Mediaset, en cuyas tertulias lleva participando durante años), le preguntó por la moción e Iglesias dejó su mensajito.

"El escenario de que Pedro Sánchez no gané la moción de censura, no imagino mayor fracaso. Yo creo que él no contempla esa posibilidad, esa posibilidad le situaría fuera la política"