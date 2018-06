El peor vaticinio de Carlos Herrera sobre Pedro Sánchez: "Este no convoca elecciones, vamos, ni en broma"

Carlos Herrera ha hecho este 1 de junio de 2018 en su editorial en la COPE un exhaustivo diagnóstico de la situación que estamos viviendo, de esta suerte de crónica de un disparate, "de una suerte de falsa, de esa cosa que tienen de escandalosa a veces las legalidades parlamentarias".

Herrera ha comenzado recordando quiénes son los socios que acompañan a Pedro Sánchez en su asalto a la Moncloa:

Herrera dio una información que en este momento es el quid de la cuestión: "¿Por qué el Gobierno no dio la pelea ante la moción?

¿Qué pasó ayer? Que a la hora de comer, posiblemente antes, a Rajoy le dice Ortuzar, el presidente del PNV: "No te vamos a votar. Vamos a votar que sí a la moción de censura". Y en ese momento Rajoy ya no se movió del restaurante. Dio la espantada. Está siendo muy criticado por ello. Pero es que Rajoy en ese momento no podía imaginar, como nunca pudo imaginar, una semana antes estaba en este programa, y era un hombre satisfecho. Había conseguido un buen acuerdo presupuestario, no exento de dificultades, había sacado unos presupuestos, tenía una legislatura por delante...