El atronador audio de Felipe González advirtiendo a Pedro Sánchez sobre sus malas compañías

La grabación se remonta al año 2016, cuando Pedro Sánchez aspiró a ser investido presidente. Por entonces, Felipe González, -que para muchos sigue siendo el padre espiritual del PSOE-, concedió una entrevista en la SER, y este jueves 31 de mayo de 2018 Ciudadanos la ha hecho correr por las redes sociales.

"Hacer un gobierno con 85 diputados y con gente que quiere liquidar España y trocearla...no, no, no un gobierno así no puede enfrentar los desafíos que tiene España".



¿Ciudadanos pidiendo algo de sensatez?



