Ciudadano García llama "rata" a Chani Henares tras su salida de RNE

José Antonio García Muñoz, conocido como Ciudadano García, salió este 1 de junio a atacar por la espalda a Chani Pérez Henares tras el encontronazo dialéctico que tuvo con el director del programa de RNE ‘24 Horas', Miguel Ángel Domínguez.--Henares se harta del acojone de RNE intentando amordazarle y se larga en directo: "Hasta aquí hemos llegado"--

"Me estoy despidiendo de este programa. Lo voy a hacer en directo porque soy un hombre de principios. Para siempre", dijo ante de cargar indiscriminadamente contra sus colegas de oficio: " Yo, que soy un viejo periodista, digo que uno de los responsables de lo que está sucediendo en España son los medios de comunicación. He aborrecido mi profesión porque es incapaz de algo tan simple como decir verdades. No quiero estar en estos medios que me parecen ‘agit-prop'. Hasta aquí hemos llegado. Me voy. Adiós", concluyó.

Ciudadano García, presentador de un programa residual en audiencia como 'Esto me suena. Las tardes de Ciudadano García' de la emisora pública, ha cargado contra Henares. "En estos días algunas ratas empiezan a hacer movimientos. Quiero dejar constancia de mi apoyo al compañero y amigo Miguel Ángel Domínguez que ayer tuvo que tragarse no a un sapo, sino a una rata".

"Uno de sus periodistas habituales dijo que lo deja, que se va porque aquí en RNE siempre le han puesto condiciones, que él es un periodista de los de toda la vida y él no está para está aguantar estas cosas. Y lo dijo justo ayer viendo ya venir las cosas, mirando hacia el futuro. Espero que los del futuro tomen nota de su catadura", añadía.

"Este señor hasta ayer cobraba bastante por venir un rato a la radio pública. Un señor que no es la primera vez que viene de un lado a otro en lo político y que cobra desde hace muchos años. Un señor que deja bastante que desear en lo personal (...) Pero es la misma historia de siempre en esta casa: los de fuera la usan y después la tiran", remató.

Da gracia ver ahora a los presentadores de RNE elevar el tono de voz, cuando todos estos años no han hecho más que callar y tragar.