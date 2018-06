Carlos Herrera fulmina a la "gentuza" independentista que insultó a Borrell y criticó su nombramiento

La elección de Josep Borrell ha puesto muy nerviosos a los independentistas--El vídeo de Borrell sobre desinfectar Cataluña que escuece a los separatas tras el golpe de Sánchez --.

Carles Puigdemont, Gabriel Rufián, Beatriz Talegón..son algunos de los secesionistas que han mostrado su malestar en las redes sociales con la designación del ex ministro para la cartera de Exteriores--Twitter se ensaña con Rufián tras el nombramiento de Borrell: "Gracias a tu voto vamos a tener a una bestia negra de TV3 de ministro de Exteriores"--.

Carlos Herrera ha puesto de vuelta y media a toda esta "gentuza" en su editorial de este 5 de junio de 2018 en 'Herrera en COPE'--Ana Rosa celebra el ministerio de Borrell viendo lo rabiosos que se han puesto Puigdemont y Rufián --.

El locutor de la emisora episcopal ha aplaudido el nombramiento de Borrell:

Y así analizaba Herrera las críticas que están recibiendo Sánchez y Borrell por parte del entramado ultranacionalista catalán: "A Borrell ya le han dicho, en cuanto le han nombrado, le han llamado, en fin... Jacobino. Jacobino es lo más fino que le han llamado"--Talegón y la coherencia son incompatibles: acribilla a Borrell por ser cañero con el soberanismo cuando antes lo elogió como buena pelota--.

Vergüenza, odio a lo catalán. En la estructura mental de esta gentuza el que no es independentista, por supuesto no es catalán, ni mucho menos un buen catalán, pero es que, además, es un enfermo de odio. Es decir, usted dice: "No, no. Mire usted, yo no soy independentista".