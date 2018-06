Carlos Herrera acaba a raquetazos con el podemita que insultó a Nadal: "Tú eres un cretino que no sabes de tenis"

Carlos Herrera se ha levantado con energía este 6 de junio de 2018 y le ha propinado una sarta de raquetazos dialécticos a un tal Isidro López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, que tuvo el desdoro de criticar a Rafael Nadal por ejercer un derecho tan lícito como el de la libertad de expresión y reclamar elecciones en España.

Decía Herrera en su editorial de las siete en 'Herrera en COPE':

Y decía con ironía.

Y empezaba el festival de palos al podemita:

Este subió un tuit diciendo 'pues a mí no me gusta el hipermusculado, pasabolas, soporífero y defensivo tenis de Nadal'. Uno de los mejores deportistas de la historia y le dice estas cosas por pedir elecciones. Vamos a ver, cretino, primero tú no tienes ni puñetera idea de tenis, Isidro López. Y segundo dudo de que tengas idea de otras cosas viéndote en la bancada de la Asamblea de Madrid. La política no es tuya, chavalote, que la política no solamente la puedes hacer tú y los que son como tú, mamarracho.