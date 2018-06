Mariano Rajoy: "No dimití antes, porque hubiera dado igual y Sanchez también habría entrado en La Moncloa"

El expresidente del Gobierno y expresidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha sido entrevistado este 6 de junio de 2018 en 'Herrera en COPE' donde ha hecho balance de todos estos años de mandado en el partido y en el Ejecutivo.

Rajoy ha contado cómo ha vivido las dos últimas semanas en las que pasó de tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado y lo que era una garantía para finalizar la legislatura hasta 2020 a ver como la sentencia de la Gürtel dinamitaba todo por los aires.

En la entrevista con Carlos Herrera ha dejado varios titulares:

No hay que reconstruir el centro derecha. El Partido Popular tendrá que seguir trabajando con intensidad y elegir nuevo líder.

No dimití antes, porque hubiera dado igual y Sanchez también habría entrado en La Moncloa.

He podido servir a mi país y eso ha sido un honor.



El que digan los militantes del Partido Popular será el candidato.



Estaré a la orden del presidente de mi partido; mi conciencia me hace ser leal al partido.



Lo importante es que el Partido Popular salga unido de este congreso.



Hay mucha vida después de la política y voy a pensar ahora lo que hago con mi futuro.



No tenía sentido dimitir porque no había hecho nada malo.



La política y la vida es así. Me dio la confianza la Cámara y me la quitó la Cámara; no los españoles.

Mi papel ahora no es dar instrucciones, porque corro el riesgo de que no me tomen en serio, lo que no me gustaría.