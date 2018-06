La marranada de una melosa portavoz del Gobierno Sánchez a Carlos Herrera

Con voz melosa, entre risas y con prisa para salir del atolladero, aunque dada la hora tenía tiempo de sobra para contestar a más preguntas. Pero no estaba por la labor. Era la nueva ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz, Isabel Celaá, en COPE, este jueves 7 de junio de 2018. (Carlos Herrera fulmina a la "gentuza" independentista que insultó a Borrell y criticó su nombramiento).

Fue quizá la entrevista más corta de Carlos Herrera, y eso que entró -no con muy bien pie- para hablar de su nombramiento con todas las bendiciones. Aunque la exconsejera de Patxi López no se esperaba quizá la pregunta de Fernando Jáuregui.

El espectacular palo de Soraya a los socialistas en el intercambio de carteras

Este último le expresó sus dudas por lo difícil que le va a ser compatibilizar una cartera tan crucial como lo es Educación con la Portavocía del Gobierno de España. "Me alarma", sostuvo.

Celaá no se tomó nada bien la pregunta, y respondió:

"Procuraremos que no tenga usted razón. Yo me he dedicado a la educación toda mi vida, toda mi vida, y voy a seguir dedicándome. Yo creo que podemos compatibilizar".