El tremendo mazazo del fiscal Horrach al Rey Felipe que hace temblar a Zarzuela

Está asumida la entrada en prisión de Urdangarin. La mayoría de los magistrados se inclinan por mantener y endurecer la penas que la Audiencia Provincial de Baleares decretó el 17 de febrero del año pasado: 6 años de prisión para el cuñado del Rey Felipe VI por cinco delitos, prevaricación, falsedad en documento público, malversación, tráfico de influencias, más dos delitos fiscales.

Pero lo más demoledor para Zarzuela han sido quizá las declaraciones delexfiscal del Caso Nóos, Pedro Horrach, quien ha afirmado este lunes 10 de junio de 2018 que la inviolabilidad de la que goza el Rey, según el artículo 56 de la Constitución, debería estar sujeta a "límites determinados" tras la implicación de la Corona en el Caso Noos en el que el Rey Juan Carlos I no puedo declarar en los juzgados porque así se establece en la 'Carta Magna'. (El fiscal Horrach: "A la infanta Cristina se la ha sentado en el banquillo por ser quien es).

"Me parece que cualquier inviolabilidad o inmunidad debería estar sujeta a unos limites determinados, en este caso no hay límite alguno. No todo se puede realizar, no todo es permisible"