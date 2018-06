Emilio del Río (PP) baja los humos a un exaltado Odón Elorza que acusó a su partido de ser "la derecha menos humanitaria"

"Sois la derecha menos humanitaria". Un henchido de solidaridad y cooperación Odón Elorza arribó a la tertulia de la mesa política de 'Hora 25' exaltado por la decisión del gobierno socialista de Sánchez de socorrer al barco 'Aquarius' en el puerto de Valencia.--Pedro Sánchez, tras entrar en La Moncloa por la puerta de atrás, quiere ahora que le den el Nobel de la Paz--

Pero Elorza entendió el gesto no solo como una muestra de solidaridad del Ejecutivo sanchista con sus ocupantes sino también como un salvoconducto para atizar al portavoz del PP en la tertulia que modera Ángels Barceló, Emilio del Río.

El popular, lejos de arrugarse, le pidió a Elorza que echase el freno: "estás obsesionado con el PP. En este país hubo que ajustar todo por la situación que dejásteis. Y luego cuando ha habido oportunidad el Partido Popular ha seguido destinando recursos a la ayuda a la cooperación":

Emilio del Río: Yo opino que esta no es la primera gran decisión del gobierno de Sánchez. La primera ya se tomó el viernes con el levantamiento del control de cuentas del gobierno catalán Esto es otra cosa. Una situación excepcional sin precedentes. Más allá de la humanidad, Europa tiene un problema que no se solucionan con gestos ante situaciones excepcionales, no es cuestión de partidos ni de ideologías. Hay que llevar una política migratoria europea. [...] Odón Elorza: Europa es un barco que camina a la deriva. Faltan liderazgos en valores que consigan consensuar políticas. Hay una Europa desfigurada. No hay un debate en profundidad. Surgen nacionalismos patrioteros. Una consideración final: en España ha habido una reducción drástica de los fondos de cooperación. Emilio del Río: Echaba de menos, Odón, que criticaras al PP Odón Elorza: Tengo que hacer un comentario, no voy a hacer alabanzas encima. Con todo lo que habéis hecho en los últimos años Emilio del Río: La mejor política es el control en origen que se ha llevado Odón Elorza: Pero aparte está también la política en origen que se ha reduccido de manera drástica porque la mentalidad del PP en estos temas van en dirección contraria. Sois la derecha menos humanitaria. Emilio del Río: ya me extrañaba a mi que no saliera esa obsesión de Odón Elorza contra el PP En este país hubo que ajustar todo por la situación que dejó el PSOE y hubo que ajustar también lo que se ha dedicado a cooperación al desarrollo. Cuando hubo oportunidad el PP destinó recursos, y se ha llevado un trabajo que cambian los partidos en el gobierno pero el trabajo no cambia.

"Creo que se hizo con el PSOE y se hizo con el PP, no digo que mejor, pero se hizo igualmente. Puedes hacer mucha demagogia en el programa pero no solucionas el problema, es un asunto de Europa, no de partido ni de ideologías, si lo quieres utilizar para el pimpapum contra el PP pues allá tú".