La descomunal rajada de José María García contra Florentino y Lopetegui: "Julen automáticamente ha dejado de ser mi amigo"

Día absolutamente volcánico, de erupción gigantesca, en el panorama deportivo español, con la destitución de Lopetegui como seleccionador español, a manos del presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Terremoto en la Selección Española: Rubiales le corta la cabeza a Lopetegui tras su fichaje por el Real Madrid.

Todo esto ha generado un sinfín de reacciones a lo largo de la jornada de 13 de junio de 2018, pero quizás las más brutales han llegado desde un estudio de radio y en la voz de un histórico del periodismo deportivo español: José María García.

Pasó el retirado periodista por los micrófonos de Radio Marca, y no dejó títere con cabeza en la Selección, aunque sí aplaudió la decisión de Luis Rubiales, en un debate generado a nivel nacional en el que son muchos los grises y pocas las verdades absolutas. García, al ataque, contra todo y contra todos:

Lo que ha pasado en la Selección ha sido una puñalada trapera, deslealtad y canibalismo. ¿Qué hay más grande que ser entrenador de la Selección española?

Julen me ha decepcionado hasta el punto que deja de ser mi amigo. No puede mirar a la cara a nadie. El Madrid es mucho Madrid pero no a este precio. Cualquier madridista tiene que ser consciente de que su club no ha actuado bien.

Florentino es el gran culpable de todo esto por su soberbia y poder. Él y su gente no pensaban que Rubiales tuviera el valor de cesar hoy a Lopetegui. Si Rubiales hubiera tragado y consentido sería otro mierda"