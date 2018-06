Lo que le dijo Sánchez a Màxim Huerta cuando se enteró de su condena por fraude fiscal

"Este es un gobierno que quiere ser claro y transparente". Con este descaro el ministro Màxim Huerta ha explicado por qué no ha dimitido una vez conocida su condena por fraude fiscal entrevistado por Toni Garrido en la cadena SER.--El ministro Màxim Huerta no quiere dejar de ser 'la estrella' del Gobierno Sánchez: defraudó 218.000 euros a Hacienda--

La misma transparencia que le exigían a otros partidos y que no se aplican a sí mismos. Huerta ha asegurado que Pedro Sánchez no estaba al tanto y que no se lo contó antes de su nombramiento porque era un "asunto personal que estaba solucionado hace mucho tiempo".--Màxim Huerta dice que él no defraudó, asegura que no va a dimitir y carga contra el PP en una entrevista en la SER...que no convence ni a Toni Garrido--

El ministro ha explicado que como ciudadano asumió sus responsabilidades. "Lo asumí con transparencia, pagué lo que tocaba", ha defendido. "Cambió un criterio y en ese momento, 2009, cambié las cosas y ya está".--Ana Rosa Quintana da la puntilla a Màxim Huerta aireando su "relación" con Monedero--

Huerta ha explicado que este mismo 13 de junio 2018 ha hablado con Sánchez. "Le he dicho seis palabras: tengo mis obligaciones tributarias al corriente". A lo que el presidente, según Huerta, le ha dicho que "hay que transmitirlo".

"Aquí no hay nada oscuro solo un ciudadano que cambia un criterio fiscal y que se adapta", ha explicado.