Carlos Herrera masacra al niñato de Màxim Huerta: "Pregúntale a Cifuentes los que es una jauría"

Fue un golpe al mentón. Contundente. Carlos Herrera en su editorial de las 7 h en COPE ha puesto al niñato de Màxim Huerta en su sitio: "Tú no sabes lo que es una jauría. Pregúntale a Cifuentes los que es una jauría".--Un patético Màxim Huerta culpa a una "jauría política" de haberle echado del Gobierno de Sánchez--

Herrera se refería a cuando Cifuentes tuvo que aguantar cómo una jauría en Twitter deseaba su muerte tras su accidente en moto. O cuando pidieron su dimisión por robar dos cremas.--Cristina Cifuentes sacude un zasca a Màxim Huerta y compañía: "Buenos días a los que aplican la hipocresía"--

Atacaban a Cifuentes por estar en La Paz, cuyo personal e instalaciones pagamos todos, incluida ella. Pedían que no le atienda la medicina y que "rece", cuando, precisamente, su laicidad y agnosticismo público le granjearon serios problemas en el PP.

La atacaron como uno de los personajes más "fachas" del PP, cuando sus posturas republicanas o a favor de los matrimonios homosexuales dentro del partido le procuraron más de un dolor de cabeza.

Eso es una jauría.... Màxim.

"Huerta ha creado una gran crisis en su primera semana de existencia. No ha sido un defraudador, hizo lo que hacían muchos. Lo que ocurre es que eso vale para la vida privada pero para la vida política ya no vale tanto. Sobre todo cuando la hemeroteca maldita te saca la frase de Sánchez", dijo Herrera.

SIN ADMITIR PREGUNTAS

Sin admitir preguntas, el periodista Màxim Huerta ha anunciado este miércoles su dimisión como ministro de Cultura y Deportes, justo una semana después de haber asumido el cargo. Huerta ha insistido en que es inocente y en que se marcha para no perjudicar el "proyecto regenerador" del presidente de Gobierno Pedro Sánchez.---Sánchez nombra a José Guirao ministro de Cultura y Deportes, tras el pufo de Màxim Huerta--

"Me voy para no permitir que el ruido de esta jauría parta el proyecto de Sánchez, que ha ilusionado a tantas personas", ha dicho con el semblante serio, grave, mientras leía unas notas. Con la jauría se ha referido a las informaciones, comentarios y descalificaciones que se han sucedido en los medios de comunicación y en las redes sociales cuando esta mañana ha trascendido que el ya exministro defraudó 256.778 euros al fisco entre 2006 y 2008, una información publicada por El Confidencial.--La pensión que cobrará Màxim Huerta por su semana como ministro de Cultura--

"Vivimos en una sociedad ahogada por el ruido, por la descalificación, donde las explicaciones no tienen cabida. No importa que no haya cometido fraude fiscal, importa el bombardeo contra mí. Lo que se busca es minar el proyecto de regeneración y transparencia del presidente Sánchez, y no voy a permitirlo, porque corren nuevos tiempos. Los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha les salpique".

"He pagado esta multa dos veces: primero pagando a Hacienda, y la pago ahora por segunda vez aquí, ahora, porque la inocencia no vale de nada ante esta jauría", ha dicho Huerta esta tarde. Y ha incidido en que no cometió fraude y que le pasó como a "tantos profesionales liberales, creativos, actores, arquitectos", antes de que Cristóbal Montoro cambiara la ley en 2012, siendo ministro de Hacienda.