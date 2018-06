Broncazo por todo lo alto entre Salvador Sostres e Ignacio Camacho en COPE: "¡No te lo voy a consentir!"

Los ánimos están caldeados en España, casi crispados con un Gobierno legal pero 'ilegítimo', que diría Celia Villalobos, y esto se deja notar en los diferentes espacios mediáticos, como ocurrió este 18 de junio de 2018, muy temprano, en la Cadena COPE.

Fue en el programa de Carlos Herrera (Herrera en COPE) durante la tertulia, porque el desembarco del Aquarius ha exacerbado aún más las pasiones y dos periodistas colaboradores se encontraron en una importante refriega. El siempre controvertido Salvador Sostres y el habitualmente sosegado Ignacio Camacho, a la gresca ante un atónito Herrera que tuvo que cortar por lo sano:

Sostres: Hay una sociedad líquida pero también una sociedad restriñida. Los mismos que ahora le achacan a Sánchez buenísimo, prácticamente insultaban a Rajoy por no ser suficientemente duro del otro lado.

Camacho: ¡Pero en Cataluña! ¡En Cataluña el problema sigue abierto porque el 155 ha sido una filfa!

Sostres: Desde el 27 de octubre en Cataluña nadie se salta la ley... Y esto lo dices tú con un nivel de conocimiento de mucha distancia a poca concreción.

Camacho: No, Sostres, no, no llevas razón.

Sostres: ¡No hables de lo que no entiendes, Ignacio, porque quedas mal!

Camacho: No voy tolerar que me acuses de hablar de lo que no sé. Que me saques el tema de Rajoy hablando del Aquarius... Y son la velocidad y el tocino.

Herrera: ¡Os corto el micrófono a los dos!

Sostres: Oye, chico, de verdad, yo estaba hablando de la sociedad restriñida que algunos habéis representado tan bien. Y cuando viene un populista del otro lado...

Camacho: ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el problema catalán con el Aquarius?

Sostres: Ignacio, ¡deja de hablar de ti que no eres tan importante!

Camacho: ¡Perdóname, has venido directo y no te lo voy a consentir!

Sostres: Tu ombligo y el mundo...

Herrera: ¡Córtale el micrófono a los dos!