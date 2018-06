PP y C´s ponen la SER patas arriba con su ensalada de sartenazos a Odón Elorza por asegurar que Franco no es una obsesión para el PSOE

¿Franco fuera del Valle de los Caídos, sí o no? Esa fue la pregunta que se planteó en la tertulia que los representantes políticos tuvieron en la llamada mesa política de 'Hora25' de la Cadena SER--Pedro Sánchez, a falta de ideas, política o proyecto, quiere ahora desenterrar a Francisco Franco--

La propuesta del PSOE es un proyecto de ley que incluya el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos.--Fernández Barbadillo: "La izquierda ha encontrado en Franco un pozo de petróleo inagotable que rentabilizar"--

Odón Elorza, portavoz socialista, aseguró que, con todo, mover los restos del dictador no es una prioridad del gobierno de Pedro Sánchez.--La 'gracieta franquista' de Atresmedia le estalla a la Beni, vapuleada por el portavoz de la Fundación Franco--

Y lo aseguró argumentando que este asunto había ocupado tan solo "dos o tres minutos" de la reunión de la comisión ejecutiva del partido.

Así las cosas, los representantes del PP y Ciudadanos, Paco Martínez y Melissa Rodríguez, pusieron las cosas claras y le afearon que tuviese el morro de negar que Franco no les obsesiona cuando es de las pocas medidas que se le conocen al nuevo Ejecutivo que sigue sin publicar una hoja de ruta y con Sánchez parapetado en entrevistas a la carta en la nueva TVE y sin enfrentarse a ruedas de prensa con preguntas.

Odón Elorza: No es una prioridad, yo he estado en la comisión ejecutiva y se ha abordado este asunto en dos minutos. El presidente de gobierno considera prioritarios la reforma laboral y las pensiones o la emigración, este asunto no es la prioridad porque ha durado dos o tres minutos

[...]

Ciudadanos y PP ya paralizaron en la mesa de congreso una proposición de ley que pretendía abordar esta y otras cuestiones que hacen referencia a la exhumación de cuerpos y restos de personas asesinadas fusiladas. Se estudia la vía. Pero estos temas, como el ducado de Franco, no son la gran prioridad. El gobierno marcará los plazos.

Hay más consenso para que se vaya Franco que para que se quede.

Paco Martínez: En fin, 43 años han pasado de la muerte de Franco. Reivindiquemos transición o el pacto constitucional. Claro que el franquismo y la guerra civil son etapas negras, nadie lo defiende. En mi generación reivindicamos otras cosas. Escucho a Odón que no es una prioridad y en los primeros días esta es una de las medidas que hemos escuchado y sinceramente no hemos escuchado muchas más. Es una vuelta a un tema que será electoralmente rentable a la izquierda.

Si no es una prioridad, me sorprende. Ojalá trabajemos más en el presente y no en el pasado

Melissa Rodríguez: Dudo de las prioridades del Partido Socialista. Manifiesto mi asombro de que esto no sea una prioridad.

Han pedido el aplazamiento para que no se debata el bono social sobre el costo del gas o para que no se debata la ILP promovida por el CERMI.

Este gobierno aún no ha explicado su hoja de ruta, pero su prioridad es volver al pasado.