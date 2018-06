Hermann Tertsch zarandea a Carmelo Encinas por rendirse sin disimulo en COPE a 'Welcome Refugees' Sánchez

El debate sobre la inmigración está sobre la mesa. Desde que el gobierno socialista decidiese acudir en auxilio de los inmigrantes rescatados en el barco Aquarius, ofreciéndoles el puerto de Valencia para que atracase en él, muchos han sido los que discuten si lo de Pedro Sánchez es solo un guiño para darle marquéting a su Ejecutivo o forma parte de un plan y una estrategia para atajar este problema en el seno de la UE.

Hay periodistas como Carmelo Encinas que han abrazado descaradamente la causa pro-sanchista.

El tertuliano, siempre cercano a posiciones progresistas, decía en la mañana de este 19 de junio de 2018 que gracias a Sánchez, Europa iba a despertar por fin para buscar soluciones a la tragedia de la inmigración: "El tema estaba dormido, ahora tras el Aquarius, ya no".

Encimas criticó a Jorge Bustos que había expresado su disgusto porque hubiese tantos periodistas casi como inmigrantes en el desembarco del barco en Valencia.

A mi no me parece mal que haya periodistas. Supongo que El Mundo habría enviado periodistas a cubrir el desembarco del Aquarius, que se ha convertido en algo que no está funcionando.

Esto ha provocado que toda Europa se plantee que está pasando cuando el tema estaba dormido.

Estamos suponiendo que el señor Sánchez solo está haciendo un gesto. Como poco se ha provocado que se piense que debe haber una estrategia.

¿Tenemos que suponer que el señor Sánchez tiene el problema para toda la inmigración en Europa? Seguramente no, pero sí pone encima de la mesa un problema para que se discuta y se reflexione sobre él. Confiemos en que se encuentren soluciones eficaces.