Federico Jiménez Losantos despelleja a la traidora Sáenz de Santamaría: "Tu secretaria avisaba a laSexta cuando iban a detener a alguien del PP"

Federico Jiménez Losantos se ha lanzado este 20 de junio de 2018 a la yugular de Soraya Sáenz de Santamaría a la que considera una auténtica traidora y chivata durante su etapa en el Gobierno y a la que nunca le importó 'vender' a compañeros suyos de partido a cambio de obtener protección mediática.

El director de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) se preguntaba con toda la intención del mundo por qué de la exvicepresidenta no ha habido una sola mala noticia en los medios en los últimos años:

¿Por qué Soraya es la única que no tiene mala imagen en el PP? Pues porque ha pagado con la sangre del PP su buena imagen. No hay una sola información mala en siete años de Gobierno de ese aparato de destruir a la derecha que es laSexta, creada por ella. No hay ni una mala información de Soraya. Ni una es ni una. Búsquenla y miren que en laSexta se ha metido con todo lo que esté a la derecha del padre, del Dios padre. Ella ha pagado con el PP su protección personal y empieza su poder personal.