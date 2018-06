Carlos Herrera solivianta a los barones del PSOE contra Sánchez: "¿Cuál es la factura a pagar con Cataluña?"

Carlos Herrera se ha 'convertido' este 21 de junio de 2018 en el portavoz de los barones socialistas que ven como el presidente Pedro Sánchez les ha dejado en la estacada con tal de hacerle la rosca a los golpistas catalanes.

El director de 'Herrera en COPE' recuerda que los comienzos de la legislatura del líderl PSOE están siendo no solo decepcionantes, sino que además es un continuo desdecirse a sí mismo.

Arrancaba así:

Decía lo de agonía, nervios, inoperancia, inseguridad... La presencia ayer en el Congreso de Pedro Sánchez volvió añadir alguna de estas permanentes contradicciones en las que este Gobierno ha entrado. Ya saben ustedes, el que decía que iba a convocar elecciones y luego no; el que tuvo que echar a un ministro nada más entrar; el que iba a derogar la reforma laboral y luego no; el que iba a poner en marcha permisos de paternidad y luego no; el que decía que los presupuestos eran antisociales y luego sí; o el que decía que iba a atender la reforma de financiación autonómica y ahora ha dicho que no y le ha hecho una faena los suyos, eh, fundamentalmente.