Gabilondo pone la venda antes que la herida: "Los miembros de La Manada no pueden ir a las televisiones, tienen el cerebro enfermo"

Algunos rumores sitúan a uno de los miembros de 'La Manada' en una televisión para contar su visión de los hechos por los que han sido condenados a nueve años de prisión por abusos a una chica en los sanfermines de 2016.

Sería el colofón a la sobreexposición mediática de un complejo caso que está levantando muchas ampollas sociales, y que desde el principio ha formado parte de la defensa.

Por el momento es solo un rumor que han difundido en Twitter la escritora Rosa Montero y la socialista Adriana Lastra, aunque más bien parece solo una posibilidad, que con la salida provisional de los cinco miembros de 'La Manada' y su persecución por parte de los medios de comunicación, una televisión haya llegado más allá ofreciendo plató, dinero y exposición a uno de los protagonistas de este asunto.

No obstante, aunque esta circunstancia no se concretara, las televisiones ya se han volcado con la primera comparecencia para firmar en el juzgado de los cinco miembros de 'La Manada', en un auténtico brutal dispositivo mediático:

'El Prenda' casi le rebana un brazo a la reportera de laSexta por preguntar más de la cuenta.

Las redes se han movilizado al respecto de la posibilidad de dar voz en las teles a estos condenados, saliendo a poner la venda antes de la herida, escandalizados con la posibilidad. Entre ellos, el periodista Iñaki Gabilondo en su blog de 'El País':

Al parecer algún canal de TV está gestionando su presencia en antena de uno de los miembros de La Manada. Como hay muchos canales y hay cinco miembros, si la TV entra en competencia podemos asistir a un formidable serial. Si ya fue difícil entender la puesta en libertad provisional de La Manada, como ahora se les lleve de gira promocional con ellos va a ser el colmo de la insensatez.

Además, la mercancía argumental que estos hombres venden es veneno puro porque presentan como normal lo que no lo es en absoluto. Estos hombres no se sienten responsables de nada, no se arrepienten de nada, no han hecho nada malo, y eso nos permite penetrar en su cerebro enfermo.