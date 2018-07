La amnesia de Aznar: Alsina le retrata por su dedazo en RTVE y pasa un calvario para enfrentarse a las acusaciones de García y Losantos

La amnesia selectiva del ex presidente de Gobierno José María Aznar a nivel mediático ha quedado patente durante su entrevista con Carlos Alsina en la mañana de este 3 de julio de 2018.

Aznar pensaba que la mayoría de las cuestiones girarían en torno a asuntos de actualidad, como las primarias en su partido, el PP, el desafío catalán o el gobierno de Sánchez y no tuvo ni reflejos ni capacidad para armar un discurso coherente a las preguntas que Alsina le planteaba en 'Más de uno'.

Y es que el presentador de Onda Cero quiso saber cosas que han contado otros comunicadores de Aznar pero que él nunca había dicho cómo las vivió él como protagonista.

Alsina no tuvo reparos en recuperar afirmaciones de José María García o Federico Jiménez Losantos para saber qué pensaba su invitado de todo esto.

García siempre ha defendido que el entonces presidente del Gobierno le animó a formar parte de un grupo mediático poderoso que tuviera como punta de lanza a Telefónica para hacerle frente a PRISA, algo que Aznar ha negado.

Algo más claro ha sido con el episodio narrado por Losantos en algunos libros donde asegura que Aznar le presionó a él y a Luis Herrero para que abandonaran a Antonio Herrero y provocasen su caída en desgracia en la COPE, donde se mostraba muy crítico con su gobienro. Sin negarlo tajantemente, sí ha reconocido que en todo caso sugeriría haberlo hecho o haberles dado su opinión, pero nunca de manera tajante.

El esperpento, eso sí, había llegado antes, cuando el presidente de la Fundación FAES aseguró no recordar haber nombrado a un diputado del PP (Fernando López-Amor) como presidente de RTVE, algo que a Alsina le ha causado mucha sorpresa.

"YO NO DIGO QUE TVE FUERA NEUTRAL EN MI ETAPA"

Aznar : Ya, yo no digo que TVE fuera neutral en mi etapa. Digo que me produce tristeza este espectáculo

Aznar : Me parece penoso que 40 años después de la Transición la gran cuestión política sea quien se queda con TVE. No a quién se elige, sino cómo se reparten los partidos TVE, es penoso y lamentable

"NOS PLANTEAMOS LA PRIVATIZACIÓN DE TVE"

Aznar: Es que el concepto de neutralidad...[...] En mi gobierno nos planteamos la privatización de TVE, pero no la privatizamos porque ya se habían privatizado otras cosas y todo no se puede hacer en ocho años.

"YO NO ALENTÉ A JOSÉ MARÍA GARCÍA PARA QUE FORMARA PARTE DE UN GRUPO QUE HICIERA FRENTE A PRISA"

Aznar: Yo no sé quien ha dicho eso pero yo no tengo idea de haber alentado ningún grupo de comunicación. Había empresas interesadas en adquirir grupos de comunicación pero yo no he alentado nada

"NO PRESIONÉ A LOSANTOS PARA QUE ABANDONARA A ANTONIO HERRERO, LE DÍ EN TODO CASO UNA OPINIÓN"

Alsina: También tiene escrito Jiménez Losantos que usted le invita a él y a Luis Herrero para persuadirles de que Antonio Herrero deje de hacer las mañanas de la COPE y que contribuyan a que deje de hacerlo

Aznar: Yo ya no sé si lo cuenta así, no lo he leído. Le tengo mucho aprecio intelectual a Losantos, aunque no estemos de acuerdo en todo.

Yo no animo a nada, tu puedes tener una conversación donde puedas dar tu parecer o tu opinión, ¿que alguien desistiera? no, lo que dices es que si la situación ha cambiado, pues se pueden cambiar los tonos, los compases, no en el sentido de decir que alguien tiene que dejar de hacer algo

Alsina: Opinión entonces, no presión.