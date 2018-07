Puñaladas traperas por la candidatura de Fernández Flores para presidir RTVE: "¡Censor! ¡Franquista!"

Tomás Fernández Flores no era conocido para los digitales mediáticos hasta que Javier Gallego 'Crudo' le señaló como responsable de su salida de RNE en 2012 por la decisión de no renovar el programa 'Carne Cruda' de Radio 3.

En una entrevista en Periodista Digital Gallego justificó su indignación en que Fernández Flores no le avisara hasta el último momento de que prescindía de sus servicios.

Un señalamiento público que ya provocó entonces que una oleada de seguidores de Javier Gallego mandaran mensajes al programa que presentaba Fernández Flores en Radio 3 acusándole de 'censor' y de ser el NODO.

Para sorpresa de no pocos, y en un ejemplo de talante innegable, Fernández Flores emitió aquellas críticas en antena limitándose a comentar en antena que había que escuchar las opiniones tanto si coincidían con la tuya como si no.

El propio Javier Gallego era el primero en estallar de ira en redes al conocerse la candidatura de Flores a RTVE. Si Gallego, que es columnista de ElDiario.es, había calificado el día 29 en su twitter el posible nombramiento de Andrés Gil, también de ElDiario.es, de "Gran noticia para RTVE", por ser un "periodista excelente y tenaz", ante el nombramiento de Fernández Flores Javier Gallego tuiteaba un sarcástico:

Tomás Fernando Flores tiene mi beneplácito, no os preocupéis por mí. Si no hubiera sido por él, Carne Cruda no sería ahora un programa independiente financiado por sus oyentes, los únicos a los que nos debemos. Vamos a por la décima temporada, la quinta a nuestro aire.