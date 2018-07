Mónica Marchante, con un cabreo de mil demonios contra El Mundo: "Allá cada cual con lo que publica y cómo lo publica"

Mónica Marchante advirtió al diario El Mundo que se atenga a las consecuencias por poner en su boca unas declaraciones entrecomilladas sobre María Gómez y el machismo que ella no había ofrecido.--La reportera de Mediaset que se está llevando más palos que De Gea por enarbolar el feminismo y dedicarse a hablar del físico de los jugadores--

Tras ser trending topic en redes y el tsunami levantado, la periodista de Movistar+ ofreció explicaciones en el programa 'El Partidazo' de COPE el pasado 3 de julio de 2018.--La 'musa del cuñadismo' Marchante, el 'florero' María Gómez y el odiado 'machista' Soto Ivars: "Ya da igual que alguien diga algo o no lo diga"--

Marchante tenía un cabreo de mil demonios contra el suplemento F5, del diario El Mundo, que fueron los primeros en publicar la noticia y que luego replicaron la mayoría de medios, excepto Periodista Digital, que optó por contactar con ella para conocer si aquellas palabras eran reales.

Ante la que se avecinaba, El Mundo matizó su nota original y añadió que las palabras de Marchante se habían producido en "una red personal y privada en la que sólo tengo a amigos como es Facebook".

María Gómez 'on fire' diciendo improperios sobre los jugadores de la selección marroquí

Marchante dijo en COPE que:

La ley de protección de datos ha cambiado y quizás alguno no se ha enterado. Vamos a ver de dónde sacamos las fuentes de información porque yo no he hecho declaraciones. Han puesto entrecomillando unas declaraciones que yo no he hecho.