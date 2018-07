Carlos Herrera le propina un fulminante palo a El País por edulcorar la imagen del golpista Torra

Carlos Herrera le ha sacudido este 6 de julio de 2018 un tremendo estacazo al diario El País por haberse tragado que los gestos de Pedro Sánchez con los golpistas catalanes iban a rebajar y a relajar las pretensiones del separatista y supremacista Quim Torra.

Pues nada más lejos de la realidad. El de 'Herrera en COPE' se tiraba a degüello del rotativo de PRISA por creerse o por dulcificar la imagen de los independentistas. Señalaba el periodista estrella de la cadena episcopal que:

El nuevo diario El País, el del volantazo, dijo que los guiños de Pedro Sánchez habían conseguido que los soberanistas no apoyasen la moción de la CUP a favor de mantener la vía unilateral. Pues la primera en la frente porque el Parlamento catalán, desoyendo a los letrados, ayer se reafirmó en aquella resolución fundacional del procés, que por cierto fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Remachó que:

Quim Torra aprovechó la intervención para mostrarse eufórico ante la brecha que ha encontrado en la nueva actitud del Gobierno. La gran pregunta es: faltan tres días para que se encuentren Sánchez y Torra, ¿qué van a ofrecer los soberanistas a cambio de las concesiones del Gobierno? ¿Qué concesiones? Acercar a los presos. Dicen que todo esto viene marcado por la ley. No, no, la ley no obliga, la ley permite. La decisión de trasladar a los presos es del Gobierno. Aquí de lo que se trata es de que ceda el Gobierno central.