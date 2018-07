Carlos Herrera sacude a la "pandilla de demagogos y peleles" del Gobierno de Sánchez que hacen la vida imposible a los españoles

La fanática feminista y vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha encargado a la Real Academia Española (RAE) un estudio sobre "la adecuación" de la Constitución española a un lenguaje "inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres".

Con una palabrería fofa y unos lemas tan angelicales que pocos osan discutir, Calvo ha explicado durante una comparecencia ante la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados las líneas generales de su departamento, Calvo ha apuntado que "en cuanto" este informe esté terminado lo llevará ante dicha comisión y también a la comisión constitucional.

Según ha manifestado, este estudio es "independiente" al análisis del contenido de la Carta Magna y de abordar una reforma constitucional. "Independientemente de esta reforma, será necesario empezar por tener un texto que nos incluya a las mujeres", ha declarado.

Calvo sostiene que la redacción de la Constitución en masculino "se corresponde" con una sociedad de "hace 40 años" y cree que "hablar en masculino" traslada al cerebro solamente "imágenes masculinas". En este sentido, ha recordado en la toma de posesión de los ministros y ministras del Gobierno de Pedro Sánchez a muchas de ellas les "costó trabajo prometer como ministros" precisamente porque son mujeres.

Carlos Herrera en su editorial de las 7 h le ha sacudido una tunda de zascas a Calvo y "toda esta pandilla de demagogos y peleles" del Gobierno de Sánchez que hacen la vida imposible a los españoles. Y posteriormente en el de las 8 h le ha dado estopa a todos los socios de este insensato llamado Pedro Sánchez:

Bueno, nadie podrá decir, nadie que conozca seriamente la realidad política en España, que el presidente del Gobierno actual, que ha llegado gracias merced a una moción de censura, es el primero en la historia democrática de España contemporánea que lo consigue, no es un hombre generoso o no es un hombre que no paga sus facturas o no es un hombre que no reconoce a los que han hecho algo por él o no es un hombre que sabe que tiene que devolver algunos favores. Entre otras cosas porque, además, se lo recuerdan constantemente.

Y así lo ha hecho. Sánchez va pagando poco a poco a los miembros del PNV, que fueron los 5 votos que les equilibraron aquella moción de censura a Rajoy. Les prometió que iría acercando a los presos vascos a cárceles vascas. A los presos vascos de ETA. Cuidado, eh. Otros vascos que andan por ahí que hayan cometido.... Esos que les den morcilla. A los asesinos de ETA. Y así, el ministro del Interior, Marlaska, ha empezado decir que se van a estudiar individualmente... Claro, individualmente, no van a ser colectivamente. Individualmente algunos casos para acercarles o... Pues como supongo que como se estudió individualmente el de Bolinaga también.

¿A los nacionalistas catalanes? Pues depende. A unos les ha dicho que el diálogo no va a tener cortapisas. Diálogo sin cortapisas quiere decir incluir en la agenda oficial de una reunión con el señor Quim Torra, con el Le Pen español como llamaba Pedro Sánchez hasta hace poco al presidente de la Generalidad, el asunto de la autodeterminación. Es verdad que un señor con el que te reúnes no puedes prohibir de hablar de la autodeterminacion porque es una conversación, y en la conversación dirá: "Oiga, que yo quiero autodeterminarme". Y tú le tienes que decir que no. Artur Más se lo dijo a Rajoy. "Quiero primero un pacto fiscal y si no te pediré que la independencia la promoveré". Dicho y hecho. "Dit i fet".

Pero bueno, tú ya le anuncias que vas a plantear un diálogo sin cortapisas y luego, además, le trasladas a Cataluña a los presos soberanistas que han sido recibidos... Bueno, entre el júbilo y la manifestación de todos sus seguidores. Y luego, además, tú, que eres el encargado, el encargado de vigilarles, tú, Gobierno, que tienes transferidas las competencias penitenciarias, te encargas de que... Pues, por ejemplo, tengan determinados privilegios en la prisión. Las prisiones donde están son de una litera, dos personas por celda. Bueno, van a estar solos en cada celda. El que tiene, el que tiene que vigilar a estos presos, tiene una pancarta en su fachada de edificio que dice: "Libertad a los presos políticos". Y luego va a ser recibido sin cortapisas.

Ese sin cortapisas vale para que también los votos necesarios e imprescindibles en el Congreso de Esquerra sirvan para que tú puedas remodelar el consejo de Radio Televisión Española a tu gusto. Y en Radio Televisión Española tú le entregas el mando a otro al que le debes tu presidencia, que es Podemos, y se la das a Pablo Iglesias, que es tu ministro sin cartera. Y el ministro sin cartera organiza un consejo de Televisión Española donde el grupo más numeroso de consejeros va a ser el de Podemos.

¿Hará falta el voto de un socialista para tomar determinadas...? Pues a lo mejor. Ya lo veremos porque todavía hay cargos. Todavía hay consejeros que nombrar. Pero tú se lo das a Pablo Iglesias. Y los de Podemos se quedan con Radio Televisión Española. Con la radio y con la televisión. Y asistiremos a grandes momentos. Y, además, del Consejo dejan fuera al Partido Popular, que sigue siendo hasta la fecha el partido más votado, el que ha ganado las tres últimas elecciones. Y esto 'El País' lo vende hoy como el primer gran acuerdo de legislatura del gobierno de Pedro Sánchez. 'El País' se puede presentar a un concurso de volantazos y los gana, eh. Hace 4 días recuerden ustedes los comentarios editoriales, cuando lo dirigía Antonio Caño, que le dedicaban a Pedro Sánchez y compárelo con lo de ahora. Pero bueno, eso es problema de 'El País'. No mío ni suyo.