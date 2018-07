El escalofriante aviso de Herrera a Alemania tras 'liberar' a Puigdemont: "Es posible pedir la independencia de Baviera"

Carlos Herrera se ha partido la caja este 13 de julio de 2018 con la decisión de la justicia alemana de negarle a España la entrega de Carles Puigdemont por un delito de rebelión. Para los magistrados germanos, por lo único que se le puede extraditar a España es por haber sido un malversador.

En su editorial de 'Herrera en COPE', el periodista almeriense se tomaba a chacota la decisión del tribunal de Schlewsig-Holstein:

A estas alturas del viernes, después de todo el jueves con la matraca, seguramente se puedan presentar ustedes a unas oposiciones a letrado de la Unión Europea, aunque su prefesión sea fontanera o paragüero. No se han dado más lecciones de Derecho Comparado, de Derecho Comunitario, de Derecho Alemán y de Derecho Español desde que el tribunal regional de Schlewsig-Holstein accediera a entregar a Puigdemont, pero solo por el delito de malversación de fondos públicos, pero no por el delito de rebelión, reafirmándose en la primera decisión que tomó cuando la fiscalía alemana, que estaba por culpar a Puigdemont de rebelión, instó al tribunal a que se aplicase una euroorden que había solicitado el Supremo español.

Añade Herrera que:

¿Hubiera sido diferente si hubiese sido detenido en Baviera? El caso es que fue detenido en Schlewsig-Holstein, el Tribunal Supremo pidió la euroorden, que es un gran avance de confianza entre socios de una estructura supranacional como es la Unión Europea. Se entiende que tú te fíes de tus socios y más entre la justicia española y la alemana, como suele ocurrir entre los gobiernos alemán y español. Pues bien, el tribunal regional dijo que no y ha dicho que solo por malversación y además metiéndose en camisa de once varas y donde nadie le llama.

Apunta el de COPE que:

El tribunal ha hecho elucubraciones acerca de lo que pretendía o no pretendía Carles Puigdemont organizando un referéndum ilegal, que estos consideran que era un simple paso para realizar algún tipo de negociaciones con el Gobierno español y parece que no caen en la cuenta de que a los pocos días proclamó una república independiente. Con esta sentencia del tribunal regional alemán, si hay algún independentista alemán que sepa que tiene jurisprudencia para pedir la independencia de Baviera. Leyendo esta sentencia quiere decir que si algún mecenas hubiese puesto dinero a ese señor en Alemania no le hubiera pasado nada. Pero siempre con medios privados.