Tertsch y Losantos acorralan a Pedrojota Ramírez por alentar el acoso y derribo a Felipe VI publicando los chismes de Corinna

Discusión a pleno pulmón entre Hermann Tertsch y Federico Jiménez Losantos, que se han aliado para pintarle la cara a Pedrojota Ramírez, presente en la tertulia de 'Es la mañana' de este 16 de julio de 2018, por comprar la "mercancía averiada" que les han ofrecido el comisario Villarejo y la pseudoprincesa Corinna.--El escándalo de las cintas de Corinna: "El rey Juan Carlos tiene cuentas en Suiza"--

Recordemos que 'OkDiario', dirigido por Eduardo Inda, y 'El Español', del mencionado Ramírez, son los dos medios digitales que han publicado las conversaciones a Corinna donde esta vuelve a abrir una brecha de agua en la credibilidad y honorabilidad de la Casa Real.--El acojonante mensaje de la ministra Delgado al rey Juan Carlos tras las revelaciones de Corinna--

Los supuestos delitos del emérito son todo un dolor de cabeza para el actual monarca, Felipe VI, que sufre así otro palo en la rueda a su ya complicado reinado, convulso por la situación política actual en España.--¡Jaque al Rey!: El extelefonico Villalonga reunió al comisario Villarejo y a Corinna para grabar a la princesa largando contra Juan Carlos I--

Ramírez se ha intentado defender argumentando que su obligación como periodista y director de un periódico es ofrecer a los ciudadanos todos los elementos de juicio posibles mientras que Losantos y Tertsch le contestaban a base de desacreditar unas cintas "sospechosas" que justo aparecen ahora con Villarejo en la cárcel.--Losantos hiela la sangre de Inda y Pedrojota por publicar las filtraciones de Villarejo: "Son la voz de las cloacas"--

Pedrojota Ramírez: Los españoles tienen derecho a saber...

Losantos: Esta es historia es el 'a ti te tiro Juan Carlos, que tienes 80 años, pá que te enteres, Felipe' y no hay más. Con Garzón detrás como de costumbre

Pedrojota Ramírez: Pero la pregunta es, ¿tienen derecho los españoles a saber si el Rey Juan Carlos cobró una comisión al consorcio saudí...?

Hermann Tertsch: Yo creo que los españoles tienen otras preocupaciones...

Losantos: No perdona, no tienen derecho, sino que lo saben. Porque lo hemos publicado. Anda que no tuve yo problemas en el periódico que tú dirigías entonces (El Mundo) que debería abdicar, por su vulnerabilidad en los casos de corrupción

Pedrojota Ramírez: Yo creo que hasta el momento lo que ha habido han sido conjeturas. Estas cintas ofrecen datos...

Losantos: Bueno, bueno

Hermann Tertsch: Estas cintas son enormemente sospechosas

Losantos: Lo saca Villarejo ahora que no tiene más remedio

Hermann Tertsch: Con una Corinna que ahora habla un español muy raro...Todo es tan oportuno y tan conveniente...

Pedrojota Ramírez: Se ha puesto en cuestión si la persona que habla en esas cintas es Corinna...yo te digo que sí.

Hermann Tertsch: Puede que esté leyendo

Pedrojota Ramírez: No parece (risas)

Hermann Tertsch: Pues no te rías. Nos hemos metido y estamos nutriendo una operación porque tenemos derechos y curiosidades de conocer una denuncia siniestra que surgen y os vienen bien a algunos para sacar la banderita y hacer de justicieros en una serie de cosas que son colaterales de todo lo que nos estamos jugando en España. Nos jugamos muchísimo

Pedrojota Ramírez: Llevo cuarenta años escuchando ese mismo discurso

Hermann Tertsch: Pues ya imagino, pero no es lo mismo que lo de siempre. Yo lo que defiendo es que cuidado con las basuras que ahora las digerimos porque nos vienen bien,

Pedrojota Ramírez: Desde el ámbito del periodismo siempre hay dos discursos: uno de tratar de averiguar la verdad y otro de 'qué sospechoso es esto, y qué fuentes serán estas'.

Yo lo que digo es que el esquema es siempre el mismo, la fuente de los asuntos turbios siempre es quien ha formado parte de los asuntos turbios. Como sucedió en los GAL con Amedo y Domínguez, los mismos que decían de todo sobre los que publicábamos cosas de los GAL.

Luego vinieron Perote, luego Roldán...siempre las personas que revelan cosas de las cloacas están en las cloacas.

Hermann Tertsch: No es la forma de informar sino las prioridades que se dan en la información. Y ahora se le da la prioridad que está apeteciendo desde las cloacas

Losantos: Hay medios que lo hacen y otros que no

Pedrojota Ramírez: No conozco yo a director de periódico que si tuviera acceso a ese contenido no lo publicara

Losantos: Perdona perdona, yo no soy director de Libertad Digital pero yo no publicaría nada de Villarejo porque me intentó chantajear una noche en mi casa y yo no publico declaraciones de contenidos.

Pedrojota Ramírez: El contenido de esas declaraciones es muy revelante. Yo no sabía que existía Alvaro Orleans Borbón...

Losantos: Hasta yo lo sabía. Esas cosas se han publicado 37 veces.

Pedrojota Ramírez: Yo no sabía que el Rey Juan Carlos tiene terrenos en Marruecos

Losantos: O no los tiene, porque la credibilidad que yo le doy a Villarejo y Corinna oscila entre el cero y la nada.

Hermann Tertsch: A mi me interesa más el patrimonio del señor Roures que las cosas que intuímos del emérito

Pedrojota Ramírez: Yo en mi videoblog digo hoy que 'fiat lux', y que la luz lo ilumine todo

Hermann Tertsch: 'Fiat lux' y tenemos cinco horas de aquelarre antimonárquico en las televisiones de laSexta.

Pedrojota Ramírez: La función de los medios de comunicación es proporcionar todos los elementos de juicio a los ciudadanos. Y cada uno hace su contribución en la medida de sus posibilidades. A mi me preocupa que el anterior jefe del Estado tenga terrenos en Marruecos.