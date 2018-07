La mayor cafrada de Echenique: se burla del diputado popular Emilio del Río haciendo soniditos con la complicidad del moderador de la SER

Pablo Echenique sigue empeñado en ser visto como el bufón oficial de Podemos allá por donde va.

Su penúltima cafrada consistió en burlarse con sonido de viento de la intervención del diputado popular Emilio del Río, que en cambio había escuchado pacientemente y con educación la intervención del podemita. No es la primera vez que le ocurre--La peor versión de 'Echeminga': intento de troleo a Cayetana Álvarez de Toledo y se lleva un revés que le da la vuelta--.

Sucedió en la mesa política de 'Hora25' de la SER del lunes 16 de julio de 2018.

Odón Elorza (PSOE), los mencionados Echenique y Del Río, Melisa Rodríguez (Ciudadanos) y Carles Campuzano (PDECAT) evaluaban el ridículo del gobierno en la fallida votación de los consejeros de RTVE.

Del Río interpretó el discurso de alertar de la alianza del socialismo con el "populismo radical" que representa Podemos en España cuando no pudo continuar ante la cafrada del diputado morado por Aragón: "uuuhhhhh, ohhh qué miedo, soy un populista radical".

Ante la connivencia de Pedro Blanco, sustituto de Ángels Barceló, Del Río optó por cerrarle la bocaza a Echenique: "oye yo te he escuchado con educación". "Me estoy dando miedo a mi mismo, uhhhhh", continuaba Echenique, que no pudo evitar la dentellada del popular:

Cuando nos preguntábamos por el pago de Sánchez para llegar al gobierno ya lo estamos viendo. Lo único que quiere es controlar la TVE, la misma que dijeron que iban a despolitizar, y aquí no sabemos nada de lo que verdad preocupa a los españoles.

.