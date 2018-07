Losantos desvela la conjura que perpetró Soraya para apuñalar a Rajoy con la complicidad de Atresmedia

Federico Jiménez Losantos dinamita este 20 de julio de 2018 las expectativas de Soraya Sáenz de Santamaría para presidir el Partido Popular.

El director de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) y columnista de El Mundo desvela el avieso plan de la exvicepresidenta del Gobierno de España para, estando aún en La Moncloa, poder desalojar de la poltrona a Mariano Rajoy y quedarse ella con el poder.

MINUTO 00:58':00''

De hecho, en su tribuna en el diario de Unidad Editorial esboza una pincelada de esa táctica pergeñada por la política vallisoletana:

Viendo la actitud no muy complaciente de La Razón con Soraya, los famosos espías paraguayos que Luis Herrero heredó de Jaime Campmany volvían ayer a la hipótesis de la conjura del 17, supuestamente urdida por Soraya antes del Golpe en Cataluña para heredar en vivo a Rajoy, ya que su extrema debilidad parlamentaria amén del hecho de que no se quería morir, sino seguir, hacía difícil, si no imposible, heredarlo por propia voluntad. Fue entonces, según las crónicas paraguayas, cuando la vicepresidenta requirió la ayuda clave del gran patrón del grupo Planeta (A3/LaSexta-Onda Cero-La Razón), pero él se mantuvo fiel a Rajoy. Eso habría ocurrido antes del episodio del banquillo, cuando ella, vengativa, ni se le puso al teléfono. Y ahora asistimos a la devolución de la venganza.