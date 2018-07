García 'regresa' a COPE para poner a parir su estrategia empresarial: "La radio no es echarte en brazos de unos suecos que vengan a cambiar las cosas de un plumazo"

"El creador del periodismo contemporáneo". Así presentaba Juan Antonio Alcalá al invitado estrella de la noche del 24 de julio de 2018 en COPE, José María García, al que empezó tratando de usted.--José María García regresa a la COPE y se enfrentará a su viejo gran enemigo--

"Lo normal es que me tutees porque creo que va a ser más fluido el dialogo", le recriminó su invitado, que desde el primer momento mostró que venía con ganas de hablar, o como se dice en el argot radiofónico, de 'rajar'.

"Tú me conoces menos que yo a ti", pareció comenzar cohibido Alcalá, que en esta época veraniega se ha hecho con las riendas del programa que presenta habitualmente Juanma Castaño, de actualidad estos días por su portazo a 'Deportes Cuatro'.

"Te conozco más de lo que tú crees", le desafío García, que volvía a la que fue su casa, la Cadena COPE, desde donde hizo muchos años 'Supergarcía': "La edad te permite driblar la melancolía, he pasado por la redacción de esta casa y lo único que me ha hecho esbozar un rictus de recuerdo y tristeza es leer el nombre del estudio Antonio Herrero".

Fiel a su estilo polémico y provocador, aquel que le encumbró durante muchísimos años como el número uno y el verdadero rey, García no tuvo reparos en criticar el plan empresarial de la COPE, ese en el que confían ciegamente los actuales responsables de la cadena episcopal y que pasa por seguir los postulados de la consultora sueca 'Radio Intelligence':

Esto no es un negocio de vender cacahuetes, la radio no es ponerte en manos de unos americanos o unos suecos que vengan a cambiar las cosas de un plumazo.

La entrevista de José María García se resume en estos titulares que a continuación ofrece Periodista Digital:

Yo conozco todos los medios, pero me quedo con la radio, con la radio de antes, no la de ahora, ahora se hace un simulacro de radio

Antes me llevaba mucho tiempo en escuchar y ver, ahora no me lleva nada, no pierdo un solo segundo porque no merece la pena.

No es que lo de antes fuera mejor, pero me llama la atención, y lo digo en esta casa, donde me une una gran relación, lo único que me ocurre es que estoy sorprendido con lo que nos costó la radio española en la vanguardia europea por qué se ha dejado ir.

Todo esto es culpa de los dirigentes. La radio española pasa por una crisis porque hay una crisis de dirigentes, para dirigir una radio hay que mamarla, esto no es un negocio de vender cacahuetes. La radio no es ponerte en unos americanos o unos suecos que vengan a cambiar las cosas de un plumazo. Cuando la radio había conseguido lo difícil porque todo el mundo auguraba su muerte tras la aparición de la TV, fue la mejor época de la radio.

Dentro de esa vorágine de titulares, hubo un momento emotivo, cuando el veterano de las ondas rememoró su cáncer y se encontró con el inesperado comentario de Juan Antonio Alcalá, que desveló que atraviesa una circunstancia médica similar: "Sé perfectamente de lo que estás hablando".

Yo siempre he intentado ser positivo y ya no anida el rencor, porque en el año 2005 un día me dicen que tenía un cáncer y a partir de ese momento todo es circunstancial. Tú lo has vivido, lo estás viviendo. Yo soy católico y practicante, y muchos empezaron con lo mismo que yo y no lo han podido contar, entre ellos Paquito Fernández Ochoa, yo soy un superviviente. Desde que me dijeron está usted curado yo veo el vaso medio lleno.

Pero como yo he mamado la dificultad y nadando contracorriente. Quiero que la radio esté en el sitio donde debe estar. Cuando he entrado aquí me he acordado de una sola cosa, y he pasado aquí miles de horas, y es la imagen de Aznar recibido en Génova por Pablo Casado, y me acuerdo del programa-homenaje a Antonio Herrero, un lunes, donde es una de las veces que llegué a perder los nervios y el tono, y dije auténticas barbaridades del que era el presidente de gobierno, José María Aznar. No me arrepiento. Era poco, para este dictadorzuelo de vía estrecha. Antonio Herrero se ahoga mientras el señor Aznar, a Losantos y a Luis Herrero, les pedía la cabeza de Antonio Herrero y luego no tuvo la dignidad de aparecer en el tanatorio ni en el funeral, a donde mandó a su mujer y a su hijo. Este tipo no ha sabido ni ser presidente de honor. Un simple y marrullero censor, ahora lo venden como el prototipo del nuevo PP.

En los programas de ahora de la radio sobran felaciones.

A mi no me retiró nadie de esta profesión, me retiré yo, es verdad que yo me retiré porque pensaba volver, pero se me cruzó el cáncer. Ahora ya no pienso en volver, ahora es tiempo de los jóvenes, yo ayudo y asesoro a gente, pero ya no pienso en volver.

Vivimos un escándalo en el deporte y en la sociedad, con un personaje que se cree el amo de la tierra y se llama Florentino Pérez, pone y quita, hace y deshace, la penúltima del señor Pérez es muy grave, no he visto ni una sola línea, me refiero a cuando, por sus santos bemoles, irrumpe como un elefante en la selección española horas antes de comezar un Mundial.

Alcalá: La vida nos colocó en la competencia, a mi en el grupo PRISA, y a ti en la COPE, yo tengo absoluto respeto por él, a pesar de las polémicas. Desde el respeto y la admiración, yo quise ser periodista escuchándote a ti. García: Es más importante el cariño personal que la valoración profesional

La charla se alargaba y las señales horarias indicaban que el programa ya debía haber llegado a su fin, y ambos estaban invadiendo el tiempo que no les correspondía, como en el pasado hacía García con el ciclismo en aquellas inolvidables retransmisiones que tanto cabreo y digustos provocaban en Encarna Sánchez. Alcalá entendió que no había podido extraer todo el zumo que deseaba de su invitado y le emplazó a regresar en la noche de este miércoles 25 de julio de 2018 para continuar con la entrevista.