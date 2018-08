Losantos afirma que Zaplana se muere y llama sádica a la juez que no permite salir de prisión al 'moribundo'

El célebre, mordaz, sarcástico y visceral conductor de Esradio y director de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, publica un tremendo artículo en el que anuncia la extrema gravedad del estado de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat de Valencia y exministro con Aznar.

Zaplana, en la prisión de Picassent desde el 24 de mayo de 2018, está acusado de blanquear 10,5 millones de euros procedentes de comisiones cobradas en su etapa de presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002).

La juez de Valencia Isabel Rodríguez decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza al exministro del P, alengando que existe reisgo alto de fuga, lo que es bastante discutible.

Y dejado patente que Zaplana se muere, Jiménez Losantos clama a continuación contra su mantenimiento en prisión preventiva:

"Acabamos de conocer que, por tercera vez, la defensa ha presentado otro angustioso informe médico , informando de la mortal gravedad de su estado a una jueza que se empeña, con una prosa digna del Marqués de Sade , en mantenerlo en prisión incondicional, no en su domicilio y con cargos. No hay precedentes por la gravedad del enfermo ni el ensañamiento del juez", detalla Jiménez Losantos en su largo escrito de denuncia .

Una grave leucemia

El periodista recuerda casos como el del etarra Bolinaga o la permisividad judicial con los Pujol, pero sobre todo insiste en dar detalles de la enfermedad del político valenciano, aquejado de leucemia y muy deteriorado ya en sus últimas apariciones públicas".

"Sería fácil comparar su caso al de Bolinaga por lo criminal o a los Pujol por lo civil. No hace falta. Yo no conozco caso semejante, y la jueza, que parece no leer o no entender los informes médicos, tampoco. Hasta ocho veces ha sido ingresado tras un trasplante de médula para tratar una leucemia que le dejó sin defensas".