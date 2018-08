Carlos Herrera reaparece metiendo un estacazo por vaga a la jueza que busca liquidar la carrera de Casado

Lo había anunciado y así ha sido. Carlos Herrera volvió a los micrófonos de COPE este 8 de agosto de 2018 con su nueva 'ruta de los polígonos' y repartiendo cera a diestro y a siniestro con la cantidad de asuntos que está dejando la actualidad política en el mes veraniego por excelencia.

Comenzó con el acoso a Pablo Casado, el nuevo presidente del Partido Popular, y la vagancia de la jueza Carmen Rodríguez Medel por mandar al Supremo una investigación escasamente trabajada:

Miren, es inevitable hablar del culebrón del verano. Todos los veranos tienen su culebrón y en el caso de este, qué maravilla, que un nuevo responsable del PP al que arrinconar, así diga "hola, buenos días", en la extrema derecha sea sospechoso de tener un máster que no hizo o que sí hizo, pero presentó unos trabajos que no tiene y que hace que una juez le mande al Supremolas investigaciones que no ha hecho, por cierto, y el trabajo a medias que podía haber completado de alguna manera para que el Supremo decida si hubo algún tipo de prevaricación en estas cuestiones.