Carlos Herrera, el socialista Sánchez, el 'Aquarius' y el buen samaritano más falso del mundo

La decisión de Pedro Sánchez de dar la espalda a los 141 inmigrantes rescatados frente a las costas de Libia por el Aquarius sigue acaparando buena parte de la actualidad informativa (Se busca: corresponsal del diario El País a bordo del 'Aquarius' a la que no se oye ahora criticar a Sánchez).

Entre otras cosas porque, 24 horas después, el Gobierno aún no ha dado una explicación convincente de por qué esta vez España no va a hacerse cargo. A pesar de que el barco está más cerca que el rescatado en junio de 2018 (Podemos pilla un cabreo sarraceno con Sánchez por la negativa de su socio a recibir a los inmigrantes del Aquarius).

A todo ello ha dedicado este martes Carlos Herrera parte de su editorial en COPE. El periodista ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez por su repentino cambio de criterio, que ha hecho que Podemos ponga el grito en el cielo pero que, a la vez, ha dejado mudo a todo el Gobierno. Y a todo el socialismo.

"Ahora ha pasado poco tiempo, es el mismo barco, el mismo tipo de gente y más cerca de un puerto español, el de Valencia, y el Gobierno dice que no está, que ahora no me puedo poner. Alguna explicación darán acerca de todo ello".