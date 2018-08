Las 'soluciones' de los tertulianos de la COPE a la inmigración: 'comprar' al rey de Marruecos y poblar los pueblos con subsaharianos

Raúl Lobato, vicepresidente y portavoz de la Asociación Española de Guardias

Civiles ha señalado en Herrera en COPE que los siete agentes heridos con cal viva

en el último asalto a la valla que separa Ceuta de Marruecas "se encuentran de baja

y con contusiones.

Seis de ellos tienen heridas leves y pequeñas luxaciones y otro

de ellos, un sargento, cuenta con heridas graves en la espalda y en el brazo,

producidas por la cal viva".

Al menos 100 inmigrantes subsaharianos lograron saltar la valla en el día de ayer, y

ya son 800 los que han cruzado este mes de forma explica Lobato "cada vez más

agresiva y violenta. Se ha creado una alarma entre los inmigrantes, están

desesperados y quieren cruzar llevándose por delante a quién sea".

El portavoz de la AEGC denuncia la falta de medios y efectivos con los que cuentan

en la zona para dar respuesta a esta situación e indica que "lo poco que tenemos, el

material antidisturbio que nos sería útil, está controlado y no nos dejan utilizarlo".

Pide a Sánchez que tome medidas efectivas y que explique cuál es la alternativa a

las concertinas que aseguró el Gobierno que iba a quitar e insiste en que lo que

deberían hacer es "controlar las mafias que trafican con los emigrantes, deshacerlas

para erradicar este problema".

Raúl Lobato indica que actualmente "es muy complicado cubrir las plazas de Guardia

Civil en esa zona" porque explica "los medios no son los necesarios. Los

compañeros me dicen que no les ponen vacunas preventivas a las enfermedades

que puedan traer. Ante esta situación nadie va a pedie ese destino".

TERTULIANOS DE COPE SOBRE INMIGRACIÓN

Las declaraciones de Lobato provocaron diversas reacciones en la mesa de tertulia que presentaba Antonio Herraiz, sustituto de Carlos Herrera en las mañanas de la COPE. --Escuche el AUDIO--

Fernando Jáuregui, David Gistau y Salvador Sostres propusieron medidas para solucionar el problema de la inmigración ilegal, algunas disparatadas y otras carísimas para el bolsillo del contribuyente.

Fernando Jáuregui dijo estar "muy preocupado" por las declaraciones de Lobato:

"El CNI tiene un servicio muy desarrollado en Marruecos. Es ahí donde se juega esta batalla. La Guardia Civil hace lo que puede, porque esta gente viene dispuesta a todo y eso antes no sucedía. Esa es la gran diferencia. Sánchez ya tendría que haberse visto con el rey de Marruecos" "Las cosas de arreglan en Rabat y en Bruselas. Hay una cosa segura: la inmigración no va a dejar de llegar. Hay que regular el paso. Unos pocos miles de inmigrantes pueden venir. Hay muchos pueblos despoblados a los que los puedes llevar. Van a seguir llegando y en verano más todavía" "El Gobierno actual sabe mucho de Marruecos. El ministro de Agricultura conoce Marruecos. Así no se puede seguir. No nos podemos permitir el desánimo de las fuerzas de seguridad. Hablo de pragmatismo. Me temo que habrá que engrosar las cuentas bancarias e invertir en Marruecos. A lo mejor tenemos que pagar un impuesto extra para que esto deje de suceder"

Sostres dijo todo que sí a Jáuregui y sugirió "comprar" al rey de Marruecos:

"El sentimiento de compasión y de pena tiene que ser compatible con que entendamos que no puede haber papeles para todos y que hay que medir la capacidad para asumir inmigrantes" "Si estamos de acuerdo en los discursos y luego si para tomar una decisión drástica nadie quiere huir de la zona de confort..." "Hay que 'comprar' al rey de Marruecos porque si no, no hay otra manera y reforzar las fronteras"

David Gistau fue el único que puso algo de cordura aunque también con una buena dosis de buenismo pidiendo compasión e identificación con la gente de la valla:

"¿Por qué jamás hemos visto la cara de uno de estos jefes de las mafias de tráfico de inmigrantes al igual que sí hemos visto la de los capos de los carteles de la droga?"