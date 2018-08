Puñaladas traperas en RNE para hacerse con el poder: el PP vuelve hacer el panoli y es vapuleado por la izquierda

"El enemigo estaba en casa", dice un veterano periodista de RNE en los pasillos de Prado del Rey. Este periodista creía que lo había visto todo pero el asalto a RTVE de los socialistas le ha dejado "en estado de shock".

"Los del PP han vuelto a hacer el panoli en RTVE. Fíjate lo que ha pasado en RNE. El ex director de la radio colocado por el PP era Alfonso Nasarre, que no era el más listo de la clase pero al menos mantuvo la casa en orden. A los de 'enfrente' en lugar de mandarlos a hacer pasillo, que es lo que hubiera hecho la izquierda, les tuvo contentos con buenos puestos", afirma en conversación teléfonica con PD.

"Mira el caso de los dos personajes que van a mandar ahora en RNE. Paloma Zuriaga va a ser la directora de la radio. El PSOE dirá que es un etapa nueva sin manipulación ni desinformación pero ¡es que Zuriaga era jefa de Cultura! No estaba exiliada haciendo pasillo ni condenada a hacer tareas humillantes sino que tenía un puestazo. Y la dirección de Informativos de RNE la asume Raúl Heitzmann, que no estaba haciendo cacelorazos en la puerta de la radio sino que Nasarre le había hecho responsable del área España que agrupa la información política y la de sociedad. Eran dos personas no sé si de su confianza pero al menos a las que no había maltratado".

"Pero los del PP todavía no entienden cómo funciona ésto. (Esto es RTVE) Creen que premiando a los de la izquierda estos les van a perdonar la vida y ya ves: dos personas que trabajaban para ti te apuñalan por la espalda. Es acojonante", remata este periodista que pide mantener el anonimato por temor a represalias.

El nuevo director de informativos de la emisora Raúl Heitzmann, designado por Rosa María Mateo, ha realizado cuatro nuevos nombramientos para renovar a todos los editores de la radio pública. Laura Madrid, Nicolás Caballero, Ana Sterling e Íñigo Alfonso tienen nuevos cometidos, este último al cargo de la primera parte del matinal de la emisora.

"Hay otro caso. El de Íñigo Alfonso. (Julio) Somoano lo había nombrado responsable de la redacción parlamentaria en RNE. Puestazo. Pues ahora se convierte en el presentador y editor de 'Las Mañanas' en su primera parte, la centrada en la información. Pero claro, este es un chico de Fran Llorente que ya fue editor del informativo de la noche en la última etapa de Zapatero".

Nasarre no solo cuidó con mimo a la izquierda sino que hasta llegó a censurar a Cayetana Álvarez de Toledo, ex diputada del PP por Madrid, por ser una incansable crítica de Mariano Rajoy. --Una ex diputada del PP hace un descubrimiento asombroso: "¡En la RTVE del PP se censura!"--

Alfonso Nasarre, que le comunicó que no iba a ser entrevistada en el programa 'Las mañanas de RNE' con la estúpida excusa de que no le gustaba la sustituta de Alfredo Menéndez, el presentador habitual del espacio.