Carlos Herrera destroza en un soberbio editorial las absurdas e inoperantes medidas del 'okupa' Sánchez

Carlos Herrera ha vuelto de sus vacaciones y este 3 de septiembre de 2018 no se ha parado en barras a la hora de poner negro sobre blanco en su editorial de 'Herrera en COPE' todos los despropósitos cometidos en estos 100 días de mandato de Pedro Sánchez.

Para el periodista estrella de COPE, lo que está perpetrando el presidente del Ejecutivo no es más que un fuego de artificio que no vale absolutamente para nada:

Este año se juntan varios factores entre los que desestabilizan la política española, la sociedad española, el propio Estado español con ahínco y el gobierno de irrelevantes que ahora mismo en Moncloa va gobernando por decreto y decidiendo algunas medidas absolutamente inoperantes y absurdas para la sociedad española. La cuestión catalana es efectivamente uno de los puntos en los que más recaeremos durante los próximos meses en función de varias variables. Una de ellas es cuánto va a tardar la violencia de baja intensidad en convertirse en violencia de alta intensidad. Otra es cuántas batallas por la libertad se van a dar de verdad en Cataluña. Cuándo se va a honrar al puñado de valientes que está en esa batalla en Cataluña mientras otros muchos miran para otro lado. Los exquisitos: algunos intelectuales cools, no digamos algunos que dicen amar la Constitución pero con reservas. Y luego muchos catalanes que no se quieren enterar de la realidad que ocurre mientras el Gobierno de España se dedica a aplazar los problemas reales y a crear unos cuantos donde no los hay. No sé si con la intención de poderlos arreglar y justificar su existencia o con la intención de ir pasando los meses hasta ver cuándo las cosas son propicias para convocar las elecciones que ahora ya adelanta que lo van a convocar porque no convienen.