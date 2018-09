Pedrojota se pide una silla de tertuliano en la 'soviética' RTVE alabando a la comisaria Mateo y a Fran Llorente

¡Menudo aliado le ha salido a la comisaria Rosa María Mateo! Cuando son multitud de voces las que están criticando la purga que se ha instaurado en RTVE, resulta que el siempre pizpireta Pedrojota Ramírez se ha descolgado con un halago a la credibilidad de la administradora única del ente y, de propina, a Fran Llorente, que vuelve a tener un puesto relevante en esta nueva etapa.

En el fondo de las palabras del periodista riojano, lo que subyace, amén de un odio sarraceno a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría por haberle, según él, vetado de las tertulias de TVE, es que se quiere posicionar ahora ante los nuevos amos de la finca para que le den una silla de tertuliano.

Este 3 de septiembre de 2018, en 'Es la Mañana de Federico' (esRadio), Pedrojota, lejos de criticar las purgas hechas por Rosa María Mateo, prefería centrarse en los seis años anteriores, los del Gobierno de Mariano Rajoy:

Yo no sé lo que pasará a partir de ahora en TVE. Efectivamente, la situación de interinidad es extraordinariamente anómala. Lo único que yo sé es que durante los seis años que han transcurrido desde que yo era director de El Mundo y descubrí la financiación irregular del Partido Popular y puse sobre la mesa las pruebas al respecto, personalmente y todos mis colaboradores directos fuimos vetados sistemáticamente de esa RTVE, de esa televisión pública. Por tanto, desde el punto de vista de mi experiencias, las cosas es imposible que vayan a peor.

Jiménez Losantos e Isabel San Sebastián se llevaban las manos a la cabeza y rebatían a Pedrojota que en esta nueva etapa las cosas claro que pueden ir a peor. Sin embargo, el 'digital' Pedrojota no se apeaba del burro y empezaba a meter su cuña a ver si alguien en RTVE se acordaba de él:

Y añadía, con las risotadas de Losantos ante tamaño dislate que:

Que yo sepa, Rosa María Mateo no tiene carné del PSOE. Yo respeto la trayectoria profesional de Rosa María Mateo desde hace mucho tiempo.

De propina, peloteo a Fran Llorente:

A mí me dicen que una persona clave en TVE, aunque no tenga una responsabilidad de primer rango, vuelve a ser Fran Llorente. Fran Llorente y Rosa María Mateo no tienen carné del PSOE, en cambio José Antonio Sánchez se jactaba en sede parlamentaria de su vinculación al Partido Popular.