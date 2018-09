Angustioso tira y afloja entre De la Morena y Lopetegui: "Tengo la sensación de ser un dentista que quiere sacarle una muela a un paciente que no se deja"

Esclarecedor tira y afloja entre José Ramón de la Morena, presentador de 'El Transistor' y el invitado estrella en la noche del 3 de septiembre de 2018, el actual entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui.

El locutor se aplicó, quizás con exceso celo para los partidarios del técnico, en conocer los detalles de su destitución como seleccionador en la víspera del Mundial.

Lopetegui comparecía en 'El Transistor' como actual preparador del Madrid y con muy pocas ganas de remover el pasado. Un pasado reciente que supuso un maremoto mediático toda vez que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, decidió fulminarle en cuanto el Madrid hizo público su fichaje en los albores de un debut mundialista.

"Los oyentes no me perdonarían que no intentáramos explicar la realidad de lo que pasó", se justificó De la Morena ante las protestas de Lopetegui, que mandaba fuera todos los balones en relación al pasado que le llegaban.

"Parece que te quiero sacar una muela y sin anestesia", volvió a justificarse el locutor, viendo que el entrevistado no soltaba prenda. "No me apetece mucho hablar de ese momento y pertenece a mi intimidad".

Pero el de Brunete no estaba dispuesto a rendirse tan facilmente. Fueron casi 20 minutos de tira y afloja, donde lo intentó por todas partes, pero Lopetegui no daba su brazo a torcer: "hay sentimientos íntimos que uno tiene derecho a guardárselos y no darlos a conocer".

De la Morena: ¿No se te cae una especie de dolor de estómago cada vez que echas la mente hacia atrás? Lopetegui: Es una etapa pasada en mi vida, en su momento hubo que pasarla pero ahora estamos centrados en el objetivo que es entrenar al Real Madrid. El fútbol va muy rápido. Lo de antes lo vemos ya con cierta distancia De la Morena: Pero aquello fue una cornada inesperada Lopetegui: Aquello ya no se puede cambiar, no tengo demasiadas ganas de mirar para detrás, yo ya expliqué mi sentir. De la Morena: Pero es que en la presentación todo es tan endulcorado...pero si metes el bisturí, ¿tú crees que se ha explicado todo de verdad? Lopetegui: No miramos para detrás, en su momento pasó y explicamos lo que sentíamos. Creo que hicimos lo correcto. [...] De la Morena: Yo no quiero remover nada, pero a mi los oyentes no me perdonarían que no intentemos explicar la realidad que nadie mejor que tú la sabes. Tú tenías una cláusula cuando firmas el contrato con la Federación, si te vas tú pagas y si te echan te pagan Lopetegui: Es normal que me preguntes por esas cosas, pero estamos centrados en el presente, todo eso que comentas forma parte de un pasado que no quiero remover. Yo sé lo que hicimos, y por qué, estoy tranquilo y feliz De la Morena: ¿Pero por qué no explicarlo? que parece que te quiero sacar una muela sin anestesia. A ti te llega una oferta que te satisfacía, a mi me pasó estando en la SER, te llega una oferta mejor y te vas, yo no veo el delito Lopetegui: Yo lo que hice fue decir sí al Madrid manteniendo mi responsabilidad con mi objetivo y me reitero en que volvería a hacer lo mismo porque actúe con honestidad De la Morena: Pero es que cuando te ponen una cláusula...no veo el delito, pero ¿cuanto duran las negociaciones? Lopetegui: De verdad...no quiero volver ahí, entiendo que insistas, no tengo ninguna intención en abrir esa página De la Morena: Pero está mal cerrada Lopetegui: Miro para detrás y tengo agradecimiento a la Federación. A la gente que me ayudó. Al staff. A los futbolistas. Lo que sucedió no lo vamos a cambiar De la Morena: ¿Pero se podía haber congelado hasta el final del Mundial? Lopetegui: No pasas página De la Morena: Como la voy a pasar si no me la abres Lopetegui: No me apetece mucho hablar de ese momento porque pertenece a mi intimidad. Yo no quería decir no al Real Madrid. Dije sí. [...] Me estás llevando dos meses atrás en todas las situaciones y quieres que vuelva atrás para explicar cosas De la Morena: ¿por qué te asustas? Con la verdad por delante, no hay ningún problema. Lopetegui: No quiero entrar en más detalles, no quiero dar ningún detalle más. Los pormenores me los quedo para mí De la Morena: ¿Lo del cese te lo dicen por la mañana? ¿o a mediodía? Lopetegui: No pasas página ¿eh? Le estás dando más importancia a ser exseleccionador que a ser entrenador del Real Madrid [...] De la Morena: Julen Lopetegui lleva aquí ya un buen rato. Yo tengo la sensación de ser un dentista sacándole la muela a un paciente que no se deja. Yo espero que te abras un poquito, tú relájate que ya verás que no te hago daño.

.