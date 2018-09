Un presentador purgado en TVE confiesa que le niegan el saludo: "Se está haciendo todo con revanchismo y odio"

La nueva dirección de informativos de TVE ha decidido fulminar a Jerónimo Fernández como presentador del Telediario Matinal de La 1, puesto al que accedió el año pasado en relevo de Diego Losada. El periodista lo anunció así en redes:

"Cierro etapa en TVE. El nuevo equipo de Informativos ha prescindido de mí. Y con qué formas... Aquellos que iban de "independientes" han arrasado con todo y los que defendían una "RTVE de todos" la han convertido en suya".

El periodista ha calificado al Consejo de Informativos, órgano que le ha hecho saber su cesación, de "instrumento sindical y político, a las órdenes de PSOE y Podemos", al que acusa de haber hecho "la mayor "purga de profesionales" en la historia de esta "casa"".

Fernández es de los pocos purgados que ha hablado alto y claro. En una entrevista a El Confidencial ha dado más detalles de su cese --Jerónimo Fernández, tras ser cesado: "Se está haciendo todo con revanchismo y odio"--:

Esto lo adelantó El Confidencial Digital --En un plató de TVE: “Ah, por cierto, no contamos contigo para la próxima temporada”--:

"Vamos a contar con todos... menos contigo".

Con esta frase tan directa le fue comunicada al presentador Jerónimo Fernández su destitución al frente del 'Telediario matinal' de Televisión Española.

El pasado martes, 28 de agosto, minutos antes de entrar en directo, Inma Gómez-Lobo, nueva editora y presentadora de la citada edición, se le acercó y le comunicó la decisión. El presentador no dio crédito de lo que acababa de suceder.

Según sus palabras, Gómez-Lobo es una "mera interlocutora" de la dirección de Informativos. "Me llama la atención que lo supieran todos menos yo, y especialmente la poca delicadeza y el mal talante con el que se están haciendo las cosas", nos cuenta en exclusiva.

El presentador echó en falta una llamada por parte de la nueva dirección de la cadena.

"Se está haciendo todo con revanchismo y odio. No conozco una etapa así en los 21 años que llevo en RTVE", denuncia públicamente el periodista. Jerónimo Fernández no secundó nunca los llamados 'viernes negros' porque se considera "una persona leal". No solo purgan en TVE sino que los humillan.

"Nunca he tirado piedras sobre mi propio tejado. He trabajado duro, pero me considero un afortunado durante todos estos años que llevo en RTVE".

Precisamente por no sumarse al resto de sus compañeros, Jerónimo afirma que se ganó ciertas enemistades por los pasillos. De hecho, reconoce que muchos compañeros le han llegado a negar el saludo cuando se han cruzado por las instalaciones.

Jerónimo se muestra convencido de que por eso la nueva dirección de TVE prescinde de él en esta nueva etapa. A partir de este lunes, 3 de septiembre, el presentador ha sido apartado de su puesto de trabajo, a la espera de que le sea asignado otro.

El presentador solo espera tener un "horario normal", dada su larga trayectoria en la cadena, que le permita "conciliar su vida familiar". Y dice soñar con una RTVE "independiente real", sin dictaduras ni malas formas.