Losantos fulmina a Pastor por mimar a Torra: "No te pagamos para ir de progre a laSexta o a la TVETuerka"

Federico Jiménez Losantos no está dispuesto a pasar una debilidad con los separatistas catalanes y mucho menos si lo hace alguien de un partido como el PP que, pese a todo lo que le ha sucedido en los últimos meses, parece que no ha tenido suficiente escarmiento.

Eso es lo que le ha sucedido a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que el 4 de septiembre de 2018, en un desayuno informativo, invitaba a Quim Torra al Parlamento español a exponer su plan separatista. Obviamente, el director de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) no dejó pasar la ocasión y puso a la política del PP a caer de un burro:

Añadía Losantos:

Si tiene un corral, a ese corral puede invitar a Torra y si puede domarlo, que lo dome, aunque con un animal tan feo no creo que valga la pena el esfuerzo. Pero la señor Pastor no tiene ninguna capacidad, ni legal, ni política, ni moral para invitar al catanazi a las Cortes. Es más, la señora Pastor está incurriendo en un caso escandaloso de prevaricación y, por supuesto, si acude el catanazi, de malversación de fondos.

Y le daba la puntilla a la presidenta del Congreso:

No pagamos impuestos para que la señora Pastor se dé el gusto de hacerse la progre y la dialogante en laSexta o en la TVETuerka, ahora aliada con El Español. ¡Váyase usted a freír espárragos a Carballino, si la dejan! Si usted quiere ser la presidenta del Congreso de Falconetti, sáquese el carnet, que la veamos. Usted no tiene ningún derecho a invitar, en nombre del pueblo español, al catanazi de Torra a las Cortes españolas. Las Cortes son nuestras, no son suyas. Usted es legal, pero está incurriendo en un uso ilegítimo del cargo. Es usted, señora Pastor, la deshonra de la derecha. Representa lo peor de la derecha.