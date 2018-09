Bieto Rubido: "La izquierda mediática está en el guerracivilismo y seguirá descalificando a los que hacemos periodismo"

El director de ABC Bieito Rubido tiene claro que no van a ceder "ante el matonismo" del presidente Pedro Sánchez, después de que el Gobierno haya amenazado con denunciarle por asegurar que ha plagiado una tesis que hasta este viernes 14 de septiembre de 2018 no ha publicado en formato digital.--Maniobra del 'rabioso' Sánchez: no denuncia a Okdiario ni a ABC y quiere cargarse a Carlos Herrera--

No vamos a rectificar. Están descalificando a un periódico que ha encontrado, después de un trabajo detallado de Javier Chicote, pero no acaban de aportar las pruebas de que hay un plagio.

Dicen que se van a querellar, pues estamos esperando la querella. Y ante un juez pondremos las pruebas.

Ha declarado Rubido en esRadio, en el programa 'Es la tarde de Dieter':

Hemos encontrado párrafos literales de textos de otros autores, eso en la comunidad universitaria es rechazado de plano. ¿Por qué ha estado escondida esta tesis como si fuera el Santo Grial?

Y vaticina, en relación a los aliados catódicos del presidente: "La izquierda mediática, que está en un guerracivilismo larvado seguirá descalificando a los que hacemos periodismo".

