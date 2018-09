Una histórica del socialismo andaluz que va de 'feminista' pide a Daniel Gavela que eche de la SER a Cayetana Álvarez de Toledo

Ahí la tienen. Es la socialista Amparo Rubiales. Y en su bio de Twitter asegura que el feminismo es la "ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos, reales y efectivos, que los hombres".--Carles Francino se dirige a sus oyentes machistas y les anima a ser tan feministas como él--

Y como buena 'feminista', le niega esos mismos derechos a otra mujer, Cayetana Álvarez de Toledo, por simplemente pensar diferente.

Rubiales, una histórica del socialismo andaluz, no quiere que la SER cuente con Álvarez de Toledo en 'Hora25'.

@gavela_daniel Daniel, que Cayetana Alvarez de Toledo este de tertuliana en @hora25 nunca me lo podia haber imaginado. Que seáis plurales y diversos me parece estupendo, pero de Jimenez Losantos a la SER es demasiado. — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) 13 de septiembre de 2018

Y ni corta ni perezosa, ha escrito al 'jefe' de la emisora de PRISA', Daniel Gavela, para rogarle que ponga órden en su casa: "Nunca me lo podía haber imaginado. Que seáis plurales y diversos me parece estupendo, pero de Jiménez Losantos a la SER es demasiado".

Muchos usuarios y seguidores le afeaban su postura intolerante y le recordaban que todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas aunque no coincidan con la línea del medio, pero la Rubiales había cogido la senda y ya no se salía de ella: "No oiré Hora25 cuando esté esta mujer en la tertulia. Soy así de sectaria. Menos que ella. No me interesa y me enferma".

Lo siento mucho, pero no oiré Hora 25 cuando esté esta mujer en la tertulia. Soy así de sectaria!!!!! Menos q ella. No me interesa y me enferma ! https://t.co/QZcwh2SvO9 — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) 13 de septiembre de 2018

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó alucinaba pepinillos:

La antigua dirigente del PSOE que se dice feminista, parece que solo defiende a las mujeres que piensan como ella.

Al resto las veta. https://t.co/3Ntg6xAh3P — Toni Cantó (@Tonicanto1) 14 de septiembre de 2018

