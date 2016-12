Sandra Barneda prefiere lamer nata a usar una fusta

Sandra Barneda cree que a las mujeres se les perdona menos los pecados y las faltas que a los hombres. "Sobre todo la soberbia y la lujuria. La promiscuidad en el hombre es virilidad y en la mujer, zorrerío", dice.

En una desenfadada entrevista con XL Semana, Sandra Barneda explica que los hombres "se intimidan"con ella, por no poderla seducir. "Pero a veces me sorprenden porque a muchos les parezco interesante por todo ello", según recoge Ecoteuve hoy 21 de diciembre de 2016.

Barneda ha publicado recientemente el libro Hablarán de nosotras, donde habla de los pecados capitales desde un punto de vista positivo. "Hay que pecar más. Si no, nos quedamos cortos. La vida sin pecar no tiene jugo. Las virtudes no tienen gracia. Ya que somos pecadores, aceptémoslo y disfrutemos".