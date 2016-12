Surrealismo tuitero: Morgade se hincha a recibir insultos y ataques...por un simple monólogo sobre los niños adoptados

Ya no pueden hacerse monólogos en España sin que algún colectivo se sienta ofendido. En otro momento dantesco más de este nuestro país la presentadora Ana Morgade está sufriendo toda clase de ataques -y algún que otro insulto- por un soliloquio en 'El Club de la Comedia' de laSexta donde hablaba de los niños adoptados.

El esperpento es tal que hasta algún iluminado ha emprendido ya una campaña en Change.org donde se le solicita a laSexta, canal que emite el programa de humor que presenta Morgade, que retire el vídeo del monólogo. Esta es una parte de la transcripción de los innumerables 'delitos' de Morgade:

Soy tía otra vez, fui a conocer al hijo de mi prima, que no es suyo en realidad, es adoptado. Y ha mejorado porque si fuera suyo....mi prima es muy maja pero feotilla. El niño es una monada, le ha tocado uno bueno, precioso, lo han adoptado en Etiopía.

Mi prima me contó que llevaban cuatro años esperándolo y yo me dije "¿cuatro años? pero que venía el niño, andando?".

El proceso parece que es largo y complicado, yo hablé con mi novio y hemos decidido adoptar un chino que es lo que más a juego va con el sofá.

Es un lío de verdad. Cuántos tramites para un niño. Yo pensaba que valía con ir a un río y esperar a que pasara una cesta.

[...]

Cuando la chica me preguntó que por qué quería adoptar yo sabía que ella como mujer me iba a entender: ¡por el tema de las estrías!. Y luego me preguntaron si le iba a contar a mi hijo que era adoptado. Pero qué preguntas: ¡por supuesto que no! Si es chino, lo va a deducir solo. Ahí dieron por terminada la entrevista y me quedaron dudas: ¿si es vegano me lo descambian? ¿viene con garantía? algo que me darán, algo...