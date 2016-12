Un joven periodista de La Sexta gana el Gordo y pide el día libre a su jefe Ferreras

Al Rojo Vivo interrumpió este jueves 22 de diciembre de 2016 el curso habitual de sus contenidos, ya que el Gordo de la Lotería de Navidad llegó a la redacción de La Sexta.

Antonio García Ferreras entrevistó en directo a Vicente Barrionuevo, joven productor de Más Vale Tarde, afortunado con el premio.

"Solo hay un problema, tenías que habernos avisado para comprar alguno más", bromeó Ferreras ante la alegría del entrevistado. Acto seguido, todos sus compañeros de la redacción comenzarón a cantar: "¡Dale el día libre, Antonio, dale el día libre!".

"Yo no tengo que hablar ni con Mamen (Mendizábal), ni con César, ni con Álvaro: Concedido el día libre hoy y mañana para Vicente", aseguró exaltado Ferreras.

"Hombre, te toca un décimo, está todos los días aquí trabajando con un sueldo altísimo, ya se pueden imaginar... Vicente un abrazo fuerte. Felicidades".

TAMBIEN EN TELEMADRID

Elena Miñambres, presentadora de Telemadrid, ha sido afortunada este 22 de diciembre al ganar el gordo de la Lotería de Navidad. Sus compañeros de Madrid Contigo, programa matinal conducido por Inmaculada Galván, han celebrado con ella en directo la noticia.

A través de la cuenta oficial del programa en Twitter, la cadena ha compartido un vídeo del momento en el que Miñambres es entrevistada por Galván. "Esperemos que sea verdad, a ver si lo estamos celebrando antes de la cuenta", decía emocionada la periodista.

La presentadora del tiempo de Telemadrid aseguró que tiene un décimo del Gordo, lo cual se traduce en unos 320.000 euros.

"Siempre he pensado qué sentirá la gente a la que le toca. Pues es nerviosismo, lloras, no sabes qué hacer", continuaba explicando a duras penas. Galván bromeó entonces con su compañera sobre si les iba a dejar tras convertirse en 'millonaria'.

"No, no, yo no me retiro", prometía la afortunada.