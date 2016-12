Carlos Cuesta fulmina con una demoledora pregunta al errejonista Martínez Abarca

Podemos sigue siendo el centro de todas las purgas mundiales. Al disidente se le corta la cabeza, metafóricamente hablando. El último ejemplo ha sido el de José Manuel López, al que han relegado como portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid.

'La Marimorena' (13TV) del 23 de diciembre de 2016 contó en sus estudios con el diputado errejonista Hugo Martínez Abarca quien trató de defender al defenestrado López, pero al mismo tiempo asegurando que Podemos era la quintaesencia de la democracia de este país. Evidentemente, los palos le cayeron a manta.

Carlos Cuesta, director y moderador de la tertulia, ponía en contexto la situación del partido de Pablo Iglesias y lanzaba la primera pregunta:

Podemos está preparando Vistalegre 2, ya han empezado con determinadas votaciones, van medianamente empatados entre el sector de Íñigo Errejón y de Pablo Iglesias, pero este último se desmarcaba y advertía directamente de que Podemos no puede ser una confederación de corrientes y además lo dejaba bien claro: si yo soy avalado, y voy a serlo, esto de corrientes por todos lados se ha acabado, y además Ramón Espinar manda a casa por Navidad a José Manuel López porque no estaba en la línea central. Hugo, ¿esto es lo que se prometía dentro de Podemos?

El podemita trataba de salir del paso:

Primero, hubo el resultado ayer de una consulta sobre cómo se iba a votar en la asamblea que habrá en Vistalegre. Votaron 100.000 personas. Esto habla de un músculo popular que es una maravilla que no tiene ningún partido. Hoy he estado curioseando el distrito donde más se votó al PP han votado 147 personas en el congreso que están teniendo. No hay ningún partido que tenga la capacidad de movilización de Podemos. Aparte, yo fui de los que perdió la votación, yo iba con el documento de Íñigo Errejón y lo perdimos, pero yo desde luego estoy muy contento con el resultado porque lo que manifiesta es que hay una pluralidad absoluta y no hay nadie que pueda construir Podemos sin los otros.